Італійська One Works представила перший етап аналізу майстер-плану Миколаєва та п'ять пілотних проєктів

Італійська One Works презентувала онлайн перший етап аналізу майстер-плану Миколаєва та п'ять пілотних проєктів.

Як повідомлялося, Європейська економічна комісія ООН (UNECE) на початку осені створила робочу групу #UN4Mykolaiv, запросила міжнародних архітекторів допомогти Миколаєву розробити перспективний генеральний план, координує цю роботу глобальна дизайнерська та архітектурна компанія One Works (Італія).

Протягом півроку команда One Works та її академічні партнери Політехнічний університет Мілана та Університет LIUC, а також партнер із оцифрування GISDevio працювали на безоплатній основі з міською владою та установами Миколаєва над попередньою розробкою стратегічної основи для міста.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич подякував партнерам за професійну та висококваліфіковану допомогу Миколаєву: "Це унікальний проєкт для України та приклад для інших міст".

За словами представниці UNECE Паоли Діда, в рамках робочої групи #UN4Mykolaiv працює багато міжнародних організацій та 16 агентств ООН.

Вона також повідомила, що готовність долучитися до проєкту висловила Німеччина, саме Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH.

"Ми зараз вирішуємо питання аварійного відновлення, але думаємо, як цей проєкт зробити довгостроковим", - наголосила Діда.

Програмний менеджер One Works Ана Паес зазначила, що на першому етапі було проведено аналіз Миколаєва до війни, включно з його історією, позиціонування порівняно із сусідніми містами, формування районів із різними функціями. Виявлено проблеми індустріального міста, серед гострих завдань названо захист центру від транзитного транспорту та забезпечення городянам доступу до берегової лінії.

"Нам пощастило, що міська рада дуже ефективна і підготовлена в цьому (цифровому) напрямку. Наші фахівці отримали інформацію про транспортну систему, промислові потужності, житлову та інші забудови. Ми можемо ефективно аналізувати різні шари інформації та розуміти, як функціонує та розвивається місто" , – зазначила Паес.

Експерти виділили великий потенціал для Миколаєва у розвитку зелених зон та водних об'єктів. Рівнинна місцевість є гарною можливістю для об'єднання зелених зон в єдину екосистему, створення зручних пішохідних та веломаршрутів з одного кінця міста до іншого. Також рекомендовано створювати додатково невеликий формат зелених зон у пішій доступності.

Щодо соціальної інфраструктури, то згідно з дослідженням, кількість бібліотек, лікарень та магазинів продовольчих та непродовольчих товарів перевищує нормативну кількість на тисячу мешканців. Натомість виявлено суттєвий дефіцит центрів культури та дозвілля, клубних закладів, закладів первинної та вторинної медичної допомоги. Недостатньою є і кількість спортивних споруд. Також враховано інформацію про поточну оцінку пошкоджень, завданих Миколаєву російськими окупантами, підготовлену за співпраці з Київською школою економіки. Команда іноземних експертів разом із миколаївськими фахівцями створила гнучку методологічну базу для аналізу ушкоджень.

Зазначається, що на всіх етапах роботи над генеральним планом Миколаєва важливим механізмом є залучення громадськості. У результаті проведеного опитування зібрано та проаналізовано відповіді вже понад 14 тис. жителів міста.

Представник One Works зазначив, що завершення першого етапу аналізу є важливою основою для ефективної розробки генерального плану і відкриває новий розділ.

"Інституційні суб'єкти та різні ринкові мережі мають можливість зробити свій внесок у реконструкцію, фінансуючи перші пілотні проєкти, і я сподіваюся, що ми зможемо розпочати збір коштів найближчим часом", - сказав засновник та управляючий партнер One Works Джуліо Де Карлі.

Представлене бачення майбутнього міста ґрунтується на шести стовпах розвитку в ім'я сталого розвитку. Перші чотири є матеріальними: зелені мережі, доступне житло, стійка мобільність, промисловість та інновації, а останні два є нематеріальними, але однаково важливими для забезпечення точної та ефективної реалізації: управління та участь спільноти.

Під час презентації було озвучено п'ять пілотних проєктів, реалізація яких дозволить стимулювати розвиток міста: житловий мікрорайон, культуру та спадщину, промисловість та торгівлю, інновації та підприємництво, зелені та громадські зони.

Зокрема, у рамках проєкту житлового мікрорайону буде проведено дослідження та перепланування наявної житлової забудови. Проєкт передбачатиме реконструкцію та модернізацію житлових будинків, введення нових елементів забудови.

Другий проєкт, орієнтований на реконструкцію центру Миколаєва, покликаний повернути місту особливо значиму з історичного та культурного погляду територію або будівлю, яка може стати для міста символом надії та відродження. З огляду на культурну значущість для населення саме громада вирішуватиме, чи зосередити увагу на культовій будівлі, творі паблік-арту чи відродженні громадської площі.

Промисловість та торгівля – стратегічні у розвитку міста. Миколаїв є нервовим центром промисловості та торгівлі на національному та міжнародному рівнях. Щоб зміцнити цю позицію та підтримати політику економічного відновлення та зростання у середньостроковій та довгостроковій перспективі, у рамках проєкту буде вивчено відновлення двох промислових майданчиків в узбережній зоні. На вибраних ділянках розміщуватимуться різні функції та види використання, а також нові громадські місця, служби, парки чи інші змішані види використання.

У рамках четвертого пілотного проєкту запропоновано створити новий район змішаного використання, орієнтованого на науку та інновації. У ньому розміститься низка офісів, дослідницьких центрів та підприємств легкої промисловості, а також новий науковий парк, націлений на розвиток міжнародного співробітництва.

П'ятий пілотний проєкт пропонує реконструкцію чотирьох ділянок уздовж річок. Кожна обрана ділянка буде перепроєктована зі створенням нових громадських парків, щоб допомогти підтримати мережу зелених насаджень на обох берегах річки Буг, надаючи жителям та відвідувачам покращений доступ до річки Інгул та низки нових громадських зон.

"У нас було індустріальне місто – у центрі розміщені виробництва, місто навколо, але тепер в основі проєкту генплану стає людина. Новий генплан має передбачати комфортне житло, економіка будуватиметься не лише на промисловості, а й на послугах. Проблеми Миколаєва не унікальні, воно проходить трансформацію індустріального міста на постіндустріальний. Ми маємо шанс використати досвід міст, які вже пройшли цей шлях, є можливість об'єднати італійський дизайн з данською прагматичністю", - сказав секретар міськради Дмитро Фалько.

Представниця UNECE повідомила, що, виходячи з розвитку проєктів створення генпланів Харкова та Миколаєва, триває пошук компаній, готових відіграти аналогічну роль для інших українських міст.

"Ми будемо раді оцінити спонтанні заявки від компаній, які відчувають себе здатними та бажаючими відтворити досвід в інших містах, приєднання до Foster Foundation та One Works, з якими ми затвердили модель у Харкові та Миколаєві відповідно", - сказала Діда.