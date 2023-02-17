Інвестиції

14:41 17.02.2023

ЄБРР інвестує у будівництво М10 Lviv Industrial Park $24,5 млн

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ЄБРР інвестує у будівництво М10 Lviv Industrial Park $24,5 млн

ЄБРР стане власником частки 35% М10 Lviv Industrial Park, обсяг інвестицій становитиме до $24,5 млн, з яких $5,5 млн буде виділено одразу для фінансування завершення будівництва першої черги проєкту, повідомили у пресслужбі ЄБРР.

М10 Lviv Industrial Park - багатофункціональний індустріальний парк, розташований за 60 км від українсько-польського кордону, який будує Dragon Capital Investment Limited, надасть нові виробничі та логістичні приміщення, необхідні для стійкої гуманітарної та економічної діяльності в Україні як під час війни, так і під час післявоєнного відновлення.

Як повідомляється в релізі, ЄБРР загалом інвестує до $24,5 млн для розвитку проєкту вартістю $70 млн, з яких до $5,5 млн буде направлено на завершення будівництва першої черги проєкту. Будівництво першої черги було перервано воєнним вторгненням Росії до України у лютому 2022 року, але відновилося вже влітку. Завершення будівництва першого складського комплексу площею 14,4 тис. кв. м очікується у другій половині 2023 року.

"Це особливо важливий проєкт для України за цих складних часів, а інвестиції ЄБРР стануть потужним сигналом для місцевих та іноземних інвесторів. Збільшуючи доступність високоякісних складських приміщень, проєкт розширить доступ України до життєво важливих послуг та продуктів", – процитовано в релізі слова Влаха Кояковича з ЄБРР.

Інвестиції ЄБРР у М10 Lviv Industrial Park ліквідують дефіцит фінансування, спричинений несприятливими ринковими умовами, а також відповідають позиції ЄБРР стосовно України та загальної реакції банку на кризу.

"Ми раді вітати ЄБРР як наш партнер у цьому важливому проєкті розвитку інфраструктури для України. М10 Lviv Industrial Park, розташований поблизу кордону з ЄС, створить нові логістичні та виробничі потужності на заході України, які мають підвищений попит після початку повномасштабного вторгнення Росії", – процитовано в релізі слова генерального директора Dragon Capital Томаша Фіала.

Як наголошується у релізі, ЄБРР убачає особливу місію у подоланні нинішньої кризи. Після більш ніж 30 років сприяння економічним перетворенням в Україні екстрене реагування банку на війну зосереджено на підтримці економіки країни та підготовці до відновлення у майбутньому.

Окрім посилення енергетичної безпеки, фінансування ЄБРР для України спрямовується на фінансування торгівлі для підтримки обігу основних товарів, продовольчої безпеки та життєво важливої інфраструктури. Фінансування ЄБРР також використовується для допомоги біженцям у сусідніх країнах та для допомоги муніципалітетам.

У жовтні 2022 року під час візиту до Києва для зустрічі з українським Президентом Володимиром Зеленським президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо повідомила українському лідеру про рішучі наміри Банку підтримувати Україну в захисті від російської агресії та пообіцяла, що ЄБРР виділить до EUR2 млрд та економіці продовжувати роботу. У 2022 році ЄБРР виділив EUR1,7 млрд для України та залучив ще EUR200 млн через банки-партнери.

Теги: #львів #єбрр #індустріальний_парк

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