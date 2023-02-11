Інвестиції

12:14 11.02.2023

Зеленський закликав інвесторів JP Morgan вкладати кошти в Україну, передусім в енергетику

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Зеленський закликав інвесторів JP Morgan вкладати кошти в Україну, передусім в енергетику

Президент України Володимир Зеленський закликав інвестувати в Україну, виділивши при цьому як пріоритет енергетику.

"Ми хочемо, щоб ви інвестували в Україну", - сказав він, виступаючи по відеозв'язку на інвестиційному саміті, організованому компанією JP Morgan.

За словами президента, після російських атак на енергетику "ми побачили, що нам потрібна диверсифікація енергетики. Ми почали її децентралізацію. Ми підключилися до євромережі. Ми готові продавати електрику".

Він особливо виділив відновлювану енергетику. "Сьогодні також атомна енергетика зберігає баланс, гідроенергетика", - зазначив Зеленський.

Президент вважає, що Україна може стати "енергетичним банком". "Є питання, як зберігати електрику, як зробити накопичувальні системи на рівні держави. Ми можемо стати банком енергетичної безпеки. У нас хороші газосховища - це теж елемент безпеки", - зазначив він.

Зеленський сказав, що Україна може стати членом ЄС через два роки, хоча, за його словами, "є песимісти серед світових лідерів, які вважають, що нам потрібно років 10".

Теги: #інвестиції #енергетика #jp_morgan #зеленський

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