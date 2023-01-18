Інвестиції

17:38 18.01.2023

Львів планує велику презентацію транспортних та інших проєктів у партнерстві з ЄС – мер

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Львів планує велику презентацію транспортних та інших проєктів у партнерстві з ЄС – мер

Львів готує велику конференцію, на якій презентуватиме нові транспортні проєкти, пов'язані з інтеграцією з європейською залізничною інфраструктурою, а також з новою роллю міста, яку він набув у період війни, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Ми плануємо провести велику конференцію та презентувати всі ці проєкти, адже важливо мати партнерство у структурі ЄС", – сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" у середу в Давосі в кулуарах "Українського дому", організаторами якого виступили Фонд Віктора Пінчука, Western NIS Enterprise Fund та Horizon Capital.

Садовий додав, він обговорював цю конференцію наприкінці минулого місяця у Брюсселі з директорами різних департаментів ЄС, зокрема, мав велику зустріч із транспортним департаментом.

"Їх це дуже цікавить. Вони убачать у цьому сенс і готові інвестувати сьогодні гроші в ці реальні проєкти, які з погляду безпеки дають максимальну впевненість. Треба використати це, тому що це все залишається в Україні", – наголосив мер Львова.

За його словами, "Укрзалізниця" планує прокласти до Львова три вузькі шляхи європейського стандарту: з Варшавського напрямку, з Кракова через Перемишль та з Угорщини, у зв'язку з чим є ідея транспортного хаба у Жовкві.

Садовий додав, що з війною Львів зайняв унікальну нішу, приймаючи велику кількість переселенців та поранених.

"За час війни ми надали допомогу, якщо брати поранених, орієнтовно 85 тис. Тільки 11 тис. пройшло через наше Перше медичне об'єднання, на базі якого ми вибудовуємо екосистему реабілітації Unbroken, психологічну реабілітацію, фізичну, соціальну", – зазначив мер.

Він нагадав, що місто розпочинає проєкт будівництва житла для поранених та переселенців за кошти Європейського союзу, який виділив грант EUR19,5 млн.

"Ми дбаємо про роботу людей, які, з огляду на війну, повинні мати іншу професію. Це великий комплекс, який зараз вибудовується на території Львова, і це вже аксіома. Раніше, звісно, ми не думали так масштабно, а сьогодні це нам потрібно. Дуже багато бізнесу релоковано", – констатував Садовий.

Мер підтримав ініціативу віцепрем'єра – главу Мінвідновлення Кубракова щодо створення регіональних планів відновлення.

"Міністр дивиться в майбутнє. Звичайно, кожна громада розуміє, як має виглядати завтрашній день. Особливо ті громади, які завдяки нашим військовим не знаходяться сьогодні на лінії фронту. І завдання профільного міністра – об'єднати цей потенціал", – зазначив міський голова Львова.

Коментуючи створення на державному рівні агентства з відновлення на базі "Укравтодору" та Нацагентства інфраструктурних проєктів, Садовий повідомив, що Львів також має агентство, створене спільно з обласною військовою адміністрацією та Українським католицьким університетом, яке допомагає в інтеграції бізнесу.

"Сьогодні потрібно допомогти кожному підприємцю, який хоче мати бізнес у Львові, бо так він залишається в Україні. Ви не уявляєте, яка сьогодні конкуренція за успішних українських підприємців. Вони сьогодні потенційно вартують більше за інших, бо вони "биті", вони пройшли". життя, вони креативні. Тому потрібно робити все можливе, щоб бізнес залишався в Україні", – наголосив мер Львова.

Теги: #транспорт #давос #львів #садовий

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