Чеська компанія Excalibur Army інвестує EUR27 млн у розширення виробництва для військової допомоги Україні - ЗМІ

Збройова компанія Excalibur Army інвестує близько 650 мільйонів чеських крон (понад EUR27 млн) у будівництво ще одного виробничого цеху та встановлення нових технологій на своєму заводі в Штернберку в Оломоуцькому краї (Чехія).

Як повідомляється на сайті Чеського радіо у вівторок, таке рішення ухвалено у зв'язку з попитом на військову техніку, що зростає.

Як наголошується в повідомленні, компанія Excalibur Army, яка входить до інженерно-збройового холдингу Czechoslovak Group (CSG), нещодавно виграла контракт на модернізацію майже 100 танків Т-72, яка фінансується США та Нідерландами в рамках військової допомоги Україні. У 2022 році ця компанія модернізувала танки Т-72 для української армії.

"Модернізовані танки Т-72 мають потужніший двигун, нові системи зв'язку, цифрової діагностики, сучасні системи прицілювання, а також додаткову динамічну броню. Щомісяця компанія здатна оновлювати до п'яти танків. Минулого року компанія Excalibur Army поставила в Україну близько 100 одиниць військової техніки, зокрема модернізовані танки Т-72, артилерійські системи, ракетні установки та БМП", - йдеться у повідомленні.