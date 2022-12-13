Макрон повідомив про угоди в інфраструктурі, агро та IT для України на суму понад EUR150 млн

Франція надає EUR100 млн, щоб відбудувати українську інфраструктуру – мости та колії, заявив президент Франції Еммануель Макрон на двосторонній бізнес-конференції зі стійкості та реконструкції України в Парижі.

"Не треба очікувати кінця війни: щойно деокуповано територію, треба думати, як туди вдихати життя та економіку", - наголосив Макрон.

Він також повідомив про укладення ще низки бізнес угод у вівторок, зокрема щодо постачання насіння та підписання технологічної та цифрової дорожньої карти, яка передбачатиме створення французько-українського фонду стартапів та угоду з Ecole 42 на користь українських студентів.

За словами президента, участь у конференції 700 представників французького бізнесу, тоді як спочатку передбачалося 300 – підтвердження високого інтересу до України та процесу її відновлення.

Під час конференції міністр економіки та фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер підписав дві угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо надання гарантій на суму EUR100 млн для підтримки об'єктів критичної інфраструктури України. Завдяки механізму розподілу ризиків між французькою державою та ЄБРР ці гарантії дадуть змогу надати EUR200 млн екстреної ліквідності НАК "Нафтогаз України" для закупівлі газу, необхідного для зимового періоду, та "Укрзалізниці" для здійснення першочергових витрат.

Окрім того, французький міністр підписав угоду з прем'єром України Денисом Шмигалем про пільговий кредит Казначейства у розмірі EUR37,6 млн на постачання 20 тис. тонн рейок, вироблених у Франції компанією Saarstahl, що дасть змогу відремонтувати понад 150 км залізниць України.

Було також підписано меморандум між компанією Matière та українським Державним агентством автомобільних доріг "Укравтодор", спрямований на ініціювання проєкту з постачання приблизно 25 розбірних мостів вартістю понад EUR30 млн, для яких Франція запропонує фінансування, зазначив міністр.

Іще один проєкт, за яким було укладено угоду, спрямований на забезпечення постачання насіння на суму понад 20 млн євро трьома французькими компаніями-експортерами – MAS Seeds, Lideas Seeds, RAGT. Держава покриває ризики, пов'язані з цією угодою, що дає змогу реалізувати цей важливий проєкт підтримки аграрного сектору України.

Ле Мер також уклав угоду з прем'єром України Шмигалем та віцепрем'єром-головою Мінцифри Михайлом Федоровим, яка надасть потужного імпульсу французько-українській співпраці у цифровій сфері. У межах цієї угоди дві країни погодили дорожню карту, спрямовану на досягнення швидких та конкретних результатів у ключових галузях цифрового суверенітету та розвитку України, а також у сферах кібербезпеки та фінансування стартапів через фонд за участю французьких та українських IT-стартаперів. Окрім того, Ecole 42 і Station F займуться навчанням та підтримкою екосистеми українських стартапів.