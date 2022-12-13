Макрон анонсував укладення у вівторок у Парижі низки угод в інфраструктурі, агро та IT на суму понад EUR100 млн

Франція готова надати EUR100 млн, щоб відбудувати українську інфраструктуру – мости та колії, заявив президент Франції Еммануель Макрон на двосторонній бізнес-конференції зі стійкості та реконструкції України у Парижі.

"Не треба очікувати кінця війни: щойно деокуповано територію, треба думати, як туди вдихати життя та економіку", - наголосив Макрон.

Він також анонсував укладення ще низки бізнес угод у вівторок, зокрема щодо постачання насіння та підготовки IT-фахівців.

За словами президента, участь у конференції 700 представників французького бізнесу, тоді як спочатку передбачалося 300 – підтвердження високого інтересу до України та процесу її відновлення.

Міністр економіки та фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер уточнив, що у вівторок він укладе дві угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо надання гарантій на суму EUR100 млн для підтримки об'єктів критичної інфраструктури України. Завдяки механізму розподілу ризиків між французькою державою та ЄБРР ці гарантії дадуть змогу надати EUR200 млн екстреної ліквідності НАК "Нафтогаз України" для закупівлі газу, необхідного для зимового періоду, та "Укрзалізниці" для здійснення першочергових витрат.

Окрім того, за словами французького міністра, він укладе угоду з прем'єром України Денисом Шмигалем про пільговий кредит Казначейства у розмірі EUR37,6 млн на постачання 20 тис. тонн рейок, вироблених у Франції компанією Saarstahl, що дасть змогу відремонтувати понад 150 км залізниці України.

Буде також укладено угоду між компанією Matière та українським Державним агентством автомобільних доріг "Укравтодор", спрямовану на ініціювання проєкту з постачання приблизно 25 розбірних мостів, для яких Франція запропонує фінансування, зазначив міністр.

За його словами, ще один проєкт спрямований на забезпечення постачання насіння на суму понад 20 млн євро трьома французькими компаніями-експортерами – MAS Seeds, Lideas Seeds, RAGT. Держава покриває ризики, пов'язані з цією угодою, що дає змогу реалізувати цей важливий проєкт підтримки аграрного сектору України, зазначив Ле Мер.

Він також має намір укласти угоду з прем'єром України, яка надасть потужного імпульсу французько-українській співпраці у цифровій сфері. У межах цієї угоди дві країни узгоджують дорожню карту, спрямовану на досягнення швидких та конкретних результатів у ключових галузях цифрового суверенітету і розвитку України, а також у сферах кібербезпеки та фінансування стартапів за допомогою двосторонніх проєктів за участю французьких та українських IT-стартаперів. Окрім того, Ecole 42 і Station F займуться навчанням та підтримкою екосистеми українських стартапів.