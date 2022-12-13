У парламенті Норвегії обговорюється можливість затвердження багаторічної програми допомоги України з 2023 року - прем'єр Стьоре

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що у норвезькому парламенті обговорюється можливість затвердження багаторічної програми допомоги України з 2023 року.

"Ми готуємо на початку 2023 року новий пакет допомоги. Ми ініціювали процес з усіма політичними партіями в норвезькому парламенті, щоб узгодити багаторічну програму, не лише підтримку на 2023 рік, а й щоб ця програма була багаторічною", - сказав він на конференції на підтримку України у Франції у вівторок.

Як повідомлялося, уряд Норвегії підписав угоду з регіональним відділенням Світового банку зі Східної Європи про виділення 1 млрд норвезьких крон до Цільового фонду Світового банку щодо відродження, відновлення, реконструкції та реформування України.