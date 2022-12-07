ЄБРР на кінець листопада-2022 надав Україні більше ніж EUR1 млрд і мобілізував понад EUR1,4 млрд донорської підтримки

Європейський банк реконструкції та розвитку підтверджує свої зобов'язання інвестувати в Україну EUR3 млрд протягом 2022-2023 років, що на 50% більше, ніж було до війни, заявила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Станом на кінець листопада 2022 року банк уже провадив діяльність у країні більш ніж на EUR1 млрд, і наші повні результати за 2022 рік ми оголосимо на початку наступного року", - зазначила голова банку.

"Половина цього була на нашому власному балансі, інша половина складалася із щедрої підтримки наших донорів та партнерів у формі грантових коштів або гарантій розподілу ризиків та перших збитків", - уточнила Рено-Бассо.

Вона зазначила, що загалом банк мобілізував уже понад EUR1,4 млрд донорської підтримки, що включає EUR1,1 млрд фінансування, які вже забезпечені та підписані, та ще EUR0,6 млрд узятих зобов'язань.

Серед донорів, за її словами, США, які внесли $500 млн до створеного Фонду кризового реагування на війну в Україні, Норвегія, що надає EUR200 млн на підтримку енергетичної та продовольчої безпеки України через ЄБРР, та Нідерланди, які виділили EUR72 млн грантового фінансування для "Укренерго".

Рено-Бассо додала, що Велика Британія надає гарантію в розмірі EUR54,4 млн для підтримання позики ЄБРР для "Укренерго", а Канада та Німеччина гарантіями на EUR36,5 млн та EUR50,0 млн, відповідно, підтримали кредит ЄБРР на EUR300 млн для НАК "Нафтогаз України" для закупівлі газу до зимового сезону.

Крім того, зазначила президент ЄБРР, ЄС надав гарантії обсягом EUR66,8 млн, щоб підтримати кредити ЄБРР для "Укренерго", "Укрзалізниці" та "Фармака".

"Інші донори включають Францію (яка надасть EUR100 млн незабезпеченої гарантії для НАК "Нафтогаз" та "Укрзалізниці"), Іспанію (що взяла зобов'язання на суму EUR100 млн щодо надання незабезпеченої гарантії на підтримку продовольчої безпеки та муніципального сектору), Італію, Японію Швейцарію тощо", - зазначила Рено-Бассо.

Говорячи про роботу наступного року, вона заявила, що ЄБРР і далі рішуче підтримуватиме своїх клієнтів та критично важливу інфраструктуру.

"Наші зобов'язання щодо інвестицій в Україну залежать від кількох чинників, зокрема від готовності наших акціонерів та донорів підтримати розподіл ризику будь-яких нових інвестицій, наявності надійних, придатних для підтримання проєктів в Україні та майбутнього напряму війни", - сказала президент банку.

Вона також наголосила на важливості залучення приватного сектору.

"Потреби у відновленні української економіки є величезними, і всі вони не можуть бути покриті міжнародними фінансовими установами та багатосторонніми банками розвитку. Участь приватних інвесторів має вирішальне значення", – зазначила Рено-Бассо.

За її словами, ЄБРР зосереджений на підтриманні реальної економіки, що доповнює бюджетну підтримку, яку надають інші міжнародні партнери.

"З початку російської агресії наші інвестиції спрямовуються на п'ять основних сфер: енергетичну безпеку, фінансування торгівлі, критично важливу інфраструктуру та підтримку муніципалітетів, продовольчу безпеку та корпоративний сектор (наприклад, фармацевтичний сектор)", - нагадала президент банку.

За її словами, поки що зарано говорити, як зміняться пріоритети та інвестиції у 2023 році, оскільки це залежатиме від війни та багатьох інших чинників, але в будь-якому разі ЄБРР і далі рішуче підтримуватиме реальну економіку.



