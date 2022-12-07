Інвестиції

10:23 07.12.2022

ЄБРР на кінець листопада-2022 надав Україні більше ніж EUR1 млрд і мобілізував понад EUR1,4 млрд донорської підтримки

3 хв читати
ЄБРР на кінець листопада-2022 надав Україні більше ніж EUR1 млрд і мобілізував понад EUR1,4 млрд донорської підтримки

Європейський банк реконструкції та розвитку підтверджує свої зобов'язання інвестувати в Україну EUR3 млрд протягом 2022-2023 років, що на 50% більше, ніж було до війни, заявила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Станом на кінець листопада 2022 року банк уже провадив діяльність у країні більш ніж на EUR1 млрд, і наші повні результати за 2022 рік ми оголосимо на початку наступного року", - зазначила голова банку.

"Половина цього була на нашому власному балансі, інша половина складалася із щедрої підтримки наших донорів та партнерів у формі грантових коштів або гарантій розподілу ризиків та перших збитків", - уточнила Рено-Бассо.

Вона зазначила, що загалом банк мобілізував уже понад EUR1,4 млрд донорської підтримки, що включає EUR1,1 млрд фінансування, які вже забезпечені та підписані, та ще EUR0,6 млрд узятих зобов'язань.

Серед донорів, за її словами, США, які внесли $500 млн до створеного Фонду кризового реагування на війну в Україні, Норвегія, що надає EUR200 млн на підтримку енергетичної та продовольчої безпеки України через ЄБРР, та Нідерланди, які виділили EUR72 млн грантового фінансування для "Укренерго".

Рено-Бассо додала, що Велика Британія надає гарантію в розмірі EUR54,4 млн для підтримання позики ЄБРР для "Укренерго", а Канада та Німеччина гарантіями на EUR36,5 млн та EUR50,0 млн, відповідно, підтримали кредит ЄБРР на EUR300 млн для НАК "Нафтогаз України" для закупівлі газу до зимового сезону.

Крім того, зазначила президент ЄБРР, ЄС надав гарантії обсягом EUR66,8 млн, щоб підтримати кредити ЄБРР для "Укренерго", "Укрзалізниці" та "Фармака".

"Інші донори включають Францію (яка надасть EUR100 млн незабезпеченої гарантії для НАК "Нафтогаз" та "Укрзалізниці"), Іспанію (що взяла зобов'язання на суму EUR100 млн щодо надання незабезпеченої гарантії на підтримку продовольчої безпеки та муніципального сектору), Італію, Японію Швейцарію тощо", - зазначила Рено-Бассо.

Говорячи про роботу наступного року, вона заявила, що ЄБРР і далі рішуче підтримуватиме своїх клієнтів та критично важливу інфраструктуру.

"Наші зобов'язання щодо інвестицій в Україну залежать від кількох чинників, зокрема від готовності наших акціонерів та донорів підтримати розподіл ризику будь-яких нових інвестицій, наявності надійних, придатних для підтримання проєктів в Україні та майбутнього напряму війни", - сказала президент банку.

Вона також наголосила на важливості залучення приватного сектору.

"Потреби у відновленні української економіки є величезними, і всі вони не можуть бути покриті міжнародними фінансовими установами та багатосторонніми банками розвитку. Участь приватних інвесторів має вирішальне значення", – зазначила Рено-Бассо.

За її словами, ЄБРР зосереджений на підтриманні реальної економіки, що доповнює бюджетну підтримку, яку надають інші міжнародні партнери.

"З початку російської агресії наші інвестиції спрямовуються на п'ять основних сфер: енергетичну безпеку, фінансування торгівлі, критично важливу інфраструктуру та підтримку муніципалітетів, продовольчу безпеку та корпоративний сектор (наприклад, фармацевтичний сектор)", - нагадала президент банку.

За її словами, поки що зарано говорити, як зміняться пріоритети та інвестиції у 2023 році, оскільки це залежатиме від війни та багатьох інших чинників, але в будь-якому разі ЄБРР і далі рішуче підтримуватиме реальну економіку.


 

Теги: #єбрр #рено_бассо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:50 06.12.2022
"Участь приватних інвесторів у відбудові має вирішальне значення" - президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо

"Участь приватних інвесторів у відбудові має вирішальне значення" - президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо

17:49 06.12.2022
ЄБРР не знизив на тлі військових дій вимог щодо екологічності проєктів в Україні

ЄБРР не знизив на тлі військових дій вимог щодо екологічності проєктів в Україні

16:47 06.12.2022
ЄБРР готовий підтримати українські муніципалітети на деокупованих територіях – президент банку

ЄБРР готовий підтримати українські муніципалітети на деокупованих територіях – президент банку

20:33 16.11.2022
ЄБРР надасть технічну допомогу Держгеонадрам України

ЄБРР надасть технічну допомогу Держгеонадрам України

14:33 16.11.2022
ЄБРР та Маріуполь підпишуть угоду про підтримку стратегії відродження міста

ЄБРР та Маріуполь підпишуть угоду про підтримку стратегії відродження міста

11:47 30.10.2022
"Укренерго" може отримати гранти від ЄБРР на ремонти пошкоджених російськими обстрілами об'єктів - радник прем'єра

"Укренерго" може отримати гранти від ЄБРР на ремонти пошкоджених російськими обстрілами об'єктів - радник прем'єра

14:41 25.10.2022
ЄБРР має намір виділити "Укренерго" на закупівлю обладнання ще EUR300 млн і "Нафтогазу" ще EUR200 млн на закупівлю газу - член ради директорів

ЄБРР має намір виділити "Укренерго" на закупівлю обладнання ще EUR300 млн і "Нафтогазу" ще EUR200 млн на закупівлю газу - член ради директорів

17:51 21.10.2022
Кличко висловив сподівання на продовження співпраці столичної влади з ЄБРР під час післявоєнного відновлення Києва

Кличко висловив сподівання на продовження співпраці столичної влади з ЄБРР під час післявоєнного відновлення Києва

17:25 21.10.2022
ЄБРР інвестує в Україну до EUR3 млрд у 2022-2023 роках

ЄБРР інвестує в Україну до EUR3 млрд у 2022-2023 роках

15:26 21.10.2022
Зеленський обговорив із президентом ЄБРР можливості додаткового кредитування української енергетики

Зеленський обговорив із президентом ЄБРР можливості додаткового кредитування української енергетики

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Австралійський мільярдер Ендрю Форрест вкладе $500 млн у фонд під управлінням BlackRock для відновлення України

Український потенціал в аграрному виробництві, машинобудуванні, енергетиці, IT-сфері може стати основою взаємовигідного партнерства з країнами ЕКОВАС – Зеленський

MIGA виділило Україні $30 млн на реалізацію пілотного проєкту зі страхування інвестицій - Шмигаль

ЄБРР інвестує в Україну до EUR3 млрд у 2022-2023 роках

Україні після війни необхідно залучати по $70-80 млрд приватних інвестицій щорічно – перший віце-прем'єр

ОСТАННЄ

Львів завершив проєкт рекультивації Грибовицького полігону обсягом EUR18 млн та планує створення парку на його місці

Кабмін виділив ще 153 млн грн на гранти під переробку та агропродукцію

Республіка Корея зацікавлена інвестувати у відновлення України

Голови "Нафтогазу" та Halliburton обговорили стратегічну співпрацю та залучення інвесторів в Україну

Індустріальний парк NOVO з орієнтацією на експорт відкрито на Волині

Flashpoint збирає фонд на $75 млн для венчурних IT-інвестицій в Україну

BlackRock за місяць-два вийде зі структурованим продуктом для інвестицій приватного капіталу в Україну

Австралійський мільярдер Ендрю Форрест вкладе $500 млн у фонд під управлінням BlackRock для відновлення України

Фонд енергоефективності запускає програму "Віднови ДІМ"

EFI Group бізнесмена Ліски інвестувала 12 млн грн у відновлення постраждалого від ракетних обстрілів заводу "Форест Технолоджі"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА