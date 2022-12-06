"Участь приватних інвесторів у відбудові має вирішальне значення" - президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо

Інтерв’ю президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо агентству "Інтерфакс-Україна"

Автори: Дмитро Кошовий, Оксана Гришина

-- ЄБРР - найбільший інституційний інвестор України. У 2022 році Банк попередньо оцінює свої інвестиції у EUR1,5 млрд. Яка частина з них була забезпечена донорами (які саме проєкти, обсяг допомоги)?

- Незважаючи на критичну ситуацію, спричинену війною, що робить фінансування проєктів більш складним і ризикованим, ми зробили свій стратегічний вибір з самого початку російської агресії, продовжувати інвестувати в Україну для підтримки її реальної економіки, як приватного сектору, так і критичної інфраструктури. Ми взяли на себе зобов’язання інвестувати EUR3 млрд протягом 2022-2023 років, що на 50% більше того, що було до війни. Це дуже потужний сигнал нашої повної відданості щодо підтримки хороброго українського народу у такий трагічний час. Це також наш обов’язок як історичного партнера незалежної України протягом 30 років.

Станом на кінець листопада 2022 року Банк уже надав підтримку для економічної діяльності у країні на понад EUR1 млрд, та наші повні результати за 2022 рік ми оголосимо на початку наступного року. Половина з цього була на нашому власному балансі, інша половина складалась з щедрої підтримки наших донорів і партнерів у формі грантових коштів або гарантій розподілу ризиків та перших збитків.

Ми вже мобілізували понад EUR1,4 млрд донорської підтримки. Це включає EUR1,1 млрд фінансування, що були вже забезпечені та підписані, і ще EUR0,6 млрд взятих зобов’язань. Серед донорів: Сполучені Штати Америки, які внесли $500 млн в наш Фонд кризового реагування на війну в Україні; Норвегія, яка надає EUR200 млн на підтримку енергетичної та продовольчої безпеки України через ЄБРР; Сполучене Королівство, яке надає гарантію в розмірі EUR54,4 млн для підтримки позики ЄБРР для "Укренерго"; і Канада та Німеччина, які надали гарантію в розмірі EUR36,5 та EUR50 млн відповідно, щоб підтримати кредит ЄБРР у розмірі EUR300 млн для НАК "Нафтогаз України" для закупівлі газу до зимового сезону, а також надання EUR72 млн грантового фінансування від Нідерландів для "Укренерго", направлених на підтримку невідкладних ремонтних робіт національної енергосистеми. Європейський Союз надав гарантії в обсязі EUR66,8 млн щоб підтримати кредити ЄБРР для "Укренерго", "Укрзалізниці" та компанії "Фармак". Інші донори включають Францію (яка надасть EUR100 млн незабезпеченої гарантії для НАК "Нафтогаз" та "Укрзалізниці"), Іспанію (яка взяла зобов’язання на суму EUR100млн надання незабезпеченої гарантії на підтримку продовольчої безпеки та муніципального сектору), Італію, Японію, Данію, Швейцарію та н..



-- Представники Банку заявляли про можливість збереження у 2023 році такої ж суми інвестицій – EUR1,5 млрд, тоді як українська сторона хотіла би збільшення цієї суми до EUR3 млрд. Наскільки це реально та від чого залежить?

- Ми будемо продовжувати рішуче підтримувати наших клієнтів і критично важливу інфраструктуру у 2023 році. Наші зобов’язання щодо інвестицій в Україну залежать від кількох факторів, у тому числі від готовності наших акціонерів і донорів підтримати розподіл ризику щодо будь-яких нових інвестицій, наявності надійних, придатних для підтримки роектів в Україні та майбутнього напрямку війни.

Ми також хотіли б бачити залучення приватного сектору. Потреби у відбудові української економіки величезні, і всі вони не можуть бути покриті міжнародними фінансовими установами та багатосторонніми банками розвитку. Участь приватних інвесторів має вирішальне значення.



-- Як зміняться напрямки та пріоритети фінансування у 2023 році? Наскільки Банк спроможній збільшити частку грантового фінансування, інвестицій у капітал? Як зміниться частка роектів з державним та приватним сектором?

- Ми зосереджені на підтримці реальної економіки, що доповнює бюджетну підтримку, яку надають інші міжнародні партнери. З початку російської агресії наші інвестиції спрямовуються на п’ять основних сфер: енергетичну безпеку, фінансування торгівлі, критично важливу інфраструктуру та підтримку муніципалітетів, продовольчу безпеку та корпоративний сектор (зокрема, фармацевтичний).

Поки що зарано говорити, як зміняться пріоритети та інвестиції у 2023 році, адже це залежатиме від війни та багатьох інших факторів, але ми у будь-якому разі продовжимо рішуче підтримувати реальну економіку.

Що стосується збільшення частки грантів та інвестицій, це залежатиме від наших акціонерів та донорів, оскільки всі наші інвестиції здійснюються на основі часткової гарантії або розподілу ризиків з донорами. Наразі ми бачили дуже потужу підтримку міжнародної спільноти для швидкої та ефективної мобілізації коштів для України або надання гарантій для зменшення наших інвестиційних ризиків. Будь-яке додаткове грантове фінансування, гарантії чи інші форми фінансової підтримки вирішуватимуться ними.



-- Українські компанії скаржаться, що стандартні процедури виділення коштів та закупівель у проєктах Банку занадто довгі для воєнного часу? Чи доцільно їх змінити та як це можливо зробити?

- Ми підтримуємо країни, у яких працюємо, та клієнтів як у добрі, так й у скрутні часи. ЄБРР має суворі вимоги при розгляді нових інвестицій щоб забезпечити прозорість та надійну банківську діяльність. Кожен із проєктів Банку проходить ретельну сувору оцінку перед тим, як його буде підписано та профінансовано. Це включає належну перевірку репутації, фінансів, закупівель та екологічну експертизу. Незважаючи на те, що цей процес вимагає часу, він мінімізує ризики під час здійснення фінансованих операцій Банком і гарантує, що наші проєкти мають гарантії "золотого стандарту". Банк дотримується цього принципу, й підтримуючи Україну, ми не йдемо на компроміс із якістю. Це в інтересах усіх, і є законною вимогою наших акціонерів, які несуть відповідальність за використання грошей своїх платників податків. Ці стандарти дуже схожі для всіх міжнародних установ.

Але ці стандарти не є несумісними з розумінням терміновості та більшою гнучкістю. В ЄБРР ми цінуємо свою здатність дуже швидко реагувати на потреби наших клієнтів. Ми демонструємо це щодня через мобілізацію наших команд, які віддані справі України. Ми суттєво оптимізували наші внутрішні процеси, створивши спеціальну структуру для фінансування наших проєктів в Україні, що дозволяє нам пришвидшити внутрішню перевірку та затвердження. Нещодавній приклад: пройшов лише місяць між моїм візитом до Києва у середині жовтня, коли російське бомбардування електроенергетичної інфраструктури різко посилилось, і рішенням нашої Ради збільшити наше фінансування "Укренерго" на EUR300 млн, спрямованих на аварійний ремонт.



-- Як банк вирішуватиме проблему страхування воєнних ризиків у комерційних проєктах?

- ЄБРР не може надати інструменти страхування як такі, але ми працюємо з іншими установами, щоб розробити продукт страхування від війни, зокрема, тому, що це допоможе повернути прямі іноземні інвестиції у країну та може пришвидшити зусилля з відновлення.



- З якими муніципалітетами ви продовжуєте роботу? Які нові програми плануються щодо Киева, Дніпра та Львова? Які ще міста (особливо схід та південь) отримають допомогу у 2023 році, яких напрямків їх функціонування це буде стосуватись?

- Підтримка муніципалітетів є одним із ключових пріоритетів нашої підтримки в Україні. Нещодавно ми підписали угоду про технічне співробітництво з містом Маріуполь для проведення оцінки збитків і потреб, яка ляже в основу підготовки реконструкції міста. Наразі ми ведемо переговори з іншими муніципалітетами, включаючи нещодавно деокуповані території, і готові їх підтримати. Загалом ми працюємо з 19 муніципалітетами по всій країні. Наразі у центрі нашої уваги фінансування ліквідності, але, де це можливо, ми також продовжуємо підтримувати пріоритетні інвестиції.



-- Який стан кредитного портфелю, виданого до війни? Яка частина його наразі не обслуговується або обслуговується із затримкою? Які шляхи розв’язання цієї проблеми пропонуватиме банк (реструктуризація, сек'юрітізація, списання, факторінг)? Що Ви думаєте про ідею НБУ та Валерії Гонтарєвої щодо створення спецфонду для роботи з воєнними NPL?

- Наші корпоративні клієнти постраждали від війни та працюють зі зниженою потужністю через обмежену логістику (зокрема, експортери), пошкодження їхніх активів, зниження місцевого попиту та нестачу персоналу. З початку війни ЄБРР застосовував конструктивний підхід до управління своїм портфелем, забезпечуючи відстрочення та реструктуризацію паралельно з новим фінансуванням для підтримки короткострокової ліквідності та критично важливих операцій.

Ми знаємо, що українські банки та партнери наразі розробляють механізм для подолання очікуваного різкого зростання проблемних кредитів, спричиненого абсолютно неспровокованою агресією Росії проти України. ЄБРР не бере участі у цих зусиллях, і наша основна мета полягає у тому, щоб закрити дефіцит капіталу в українських банках, задля сприяння ефективно-функціонуючому банківському сектору та уникнення будь-яких затримок у відбудові країни.



-- Чи зберігає банк цікавість до входження у капітал державного Ощадбанку та чи готовий він брати участь у докапіталізації Райффайзен Банку та Укрсиббанку, якщо це буде потрібно? Чому, на ваш погляд, наявність ЄБРР на інших МФО у капіталі Мегабанку не врятувала його від банкрутства?

- ЄБРР розглядатиме можливість надання банкам нових інструментів залучення капіталу, коли і якщо їм це буде потрібно, щоб повернутись до зростання та активного фінансування реальної економіки, у тому числі разом з нашими партнерами в Raiffeisen і BNP. Коли ситуація дозволить і держава повернеться до стратегії приватизації Ощадбанку, ми відновимо наш діалог із владою щодо ролі ЄБРР у зменшенні частки держави у банківському секторі.

Ми не можемо коментувати окрему операцію з приватним клієнтом, оскільки це чутливе комерційне питання.



-- Як Банк оцінює свої збитки від розпочатої Росією агресії? Як планує їх компенсувати? Чи позиватиметься до Росії?

- Звичайно, війна вплине на наші фінансові результати цього року. Ми ще не знаємо точно якою мірою.

Тим не менш, Банк достатньо капіталізований, щоб впоратись з цим впливом. Минулого місяця Fitch підтвердило ЄБРР рейтинг "ААА" зі стабільним прогнозом, зазначивши, що завдяки добре керованим резервам капіталу, ЄБРР компенсував значні збитки у зв’язку з війною, що веде Росія проти України, зберігаючи при цьому "відмінний" коефіцієнт достатності капіталу за критеріями Fitch.



-- Якою Банк бачить свою роль у Коордінаційній платформі відновлення України, яка наразі створюється?

- ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні, і після вторгнення в Україну Банк скликав регулярні неформальні багатосторонні координаційні зустрічі з іншими банками розвитку та ЄС для обміну напрацюваннями, і ми готові брати участь у більш офіційній координаційній платформі. Ми вважаємо, що міжнародні інституції, уряди та українська влада повинні працювати разом, щоб просувати реформи та створювати міцні інституційні рамки, які сприятимуть майбутнім зусиллям з відновлення.

Водночас не варто забувати про роль приватного сектору. Відновлення економіки України не може бути лише результатом роботи двосторонніх чи багатосторонніх донорів та міжнародних інституцій. Дуже важливо, щоб ми залучали гравців приватного сектору та координували наші зусилля.



-- Росія залишається акціонером ЄБРР. Наскільки це правильно на Ваш погляд?

- На початку квітня правління Банку прийняло рішення призупинити доступ Росії та Білорусі до фінансів і експертних знань ЄБРР "безстроково".

Це означає, що не може бути жодного нового фінансування проєктів чи заходів технічної співпраці у жодній з цих країн. Крім того, Банк користується всіма правами щодо призупинення або скасування подальших виплат за існуючими проєктами.

Ми закрили офіси у Москві та Мінську.

Щодо статусу Росії як акціонера ЄБРР (з часткою в капіталі трохи більше 4%) – це питання для всіх наших акціонерів, і його потрібно розглядати в усіх міжнародних установах, а не вузько в окремих. Але цілком зрозуміло, що присутність Росії не заважає ЄБРР зробити чітку та недвозначну заяву про найрішучіше засудження жорстокої та незаконної агресії Росії проти України, а також надати масштабну та конкретну підтримку українській економіці та народу, у деякому сенсі унікальну. Зрештою, для хороброго українського народу це важливіше за управлінські питання, якими б важливими вони не були.



-- За підтримки ЄБРР цього року в Україні розпочала роботу Chapter Zero Ukraine&Caucasus. Як загалом змінились вимоги щодо "екологічності" проєктів на фоні військових дій?

- Банк зобов’язався повністю привести свою діяльність у відповідність до цілей Паризької угоди до кінця 2022 року. Таким чином, кожна інвестиція ЄБРР ретельно перевіряється, щоб переконатись, що вона відповідає цій меті. Наші екологічні (в тому числі кліматичні) стандарти не змінились. Нам довелось знайти нові способи застосування цих стандартів, проявити обачність у складних ситуаціях і діяти швидко. Але ми налаштовані на те, щоб, підтримуючи Україну, ми не пішли на компроміс щодо якості.

Запуск Chapter Zero в Україні є хорошим прикладом того, як, допомагаючи українцям задовольнити їхні нагальні потреби, ми також допомагаємо їм розбудувати інституції та політику, які стануть основою більш екологічної та кращої України у майбутньому.