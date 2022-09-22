Інвестиції

13:25 22.09.2022

IFC та ЄБРР вкладуть $80 млн у новий фонд Horizon Capital

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IFC та ЄБРР вкладуть $80 млн у новий фонд Horizon Capital

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку увійде в капітал нового фонду під управлінням компанії Horizon Capital – Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV) із внеском у $30 млн, а Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – із внеском $50 млн.

Як зазначено в інформації на сайті корпорації, проєкт схвалено, і відповідні документи очікують підписання, це будуть перші інвестиції IFC в Україну з початку повномасштабної війни в лютому 2022 року.

ЄБРР уточнив, що його рада директорів схвалила входження до HCGF IV 6 вересня.

Цільовий розмір нового фонду – $250 млн. IFC уточнює, що фонд інвестуватиме переважно в швидкорослі технологічні й експортно орієнтовані компанії із середньою капіталізацією, що працюють в Україні та Молдові і є конкурентоспроможними на глобальному ринку.

Передбачається, що фонд інвестуватиме $10-30 млн для придбання міноритарних пакетів акцій 10-15 компаній із середньою капіталізацією та вартістю $50-150 млн.

Згідно з матеріалами, HCGF IV є наступником Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III, 2017 рік) і дотримуватиметься аналогічної інвестиційної стратегії, орієнтованої на ІТ-послуги та продукти, а також на електронну комерцію, інноваційні споживчі товари і фінтех.

IFC нагадує, що інвестував у EEGF III та EEGF II (2008), тоді як ЄБРР був інвестором EEGF III та EEGF II, а також HCGF II.

Участь IFC у фонді власним капіталом в умовах, коли після початку війни фонд не зможе залучити ці гроші на ринку, матиме вирішальне значення для досягнення мінімального розміру першого закриття $100 млн, а подальша участь IFC дасть змогу досягти остаточного розміру $250 млн, зазначено в повідомленні.

"Це знакова подія - незважаючи на війну, IFC приймає рішення виділити гроші для інвестицій в Україну. Це має стати позитивним сигналом і для інших потенційних інвесторів: в українську економіку можна і потрібно починати вкладати гроші вже зараз", - прокоментувала рішення IFC перший віцепрем'єр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

За даними Мінекономіки, до фонду HCGF IV планують також увійти німецька корпорація з інвестицій та розвитку (DEG), Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються (SIFEM), Голландська фінансова компанія для країн, що розвиваються (FMO), Western NIS Enterprise Fund, Фонд Рокфеллера та інші.

Horizon Capital - велика інвестиційна компанія, що управляє п'ятьма фондами прямих інвестицій (понад 40 інституційних інвесторів) з активами $1,1 млрд, серед яких WNISEF (з капіталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, $132 млн), EEGF II ($370 млн) та EEGF III ($200 млн), а також HCGF II ($258,3 млн). Кошти зазначених фондів інвестують у проєкти в Україні та Молдові.

Наразі у компанії два партнери-засновники - CEO Олена Кошарна і голова інвесткомітету Джеффрі Ніл. Офіси компанії розташовані у Києві та Чикаго.

Теги: #horizon_capital #ifc #єбрр

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