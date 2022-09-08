СКМ стала генеральним партнером розробки стратегії відродження Маріуполя

Інвестиційна група СКМ 7 вересня підписала з Маріупольською міською радою меморандум про створення проєктного офісу та старт проєкту розробки бачення, місії, маніфесту, а згодом і плану відродження Маріуполя.

Згідно з пресрелізом компанії, СКМ виступить генеральним партнером проєкту, "Метінвест" – операційним партнером.

При цьому уточнено, що головним завданням проєкту є створення стратегії відродження Маріуполя після його деокупації та підняття українського прапора над містом Марії. Проєкт реалізується за участю українських та міжнародних донорів.

Експерти з різних сфер підрахують точні збитки та масштаб руйнувань, завданих місту військами Росії за місяці блокади та небачених бомбардувань, створять візуалізацію архітектурного плану Маріуполя для подальшого обговорення з городянами, складуть стратегію швидкого відновлення критичної інфраструктури для життя.

До проєкту вже долучилися USAID, ЄБРР, Світовий банк та інші міжнародні фінансові та гуманітарні ініціативи.

У пресрелізі наголошується, що Маріуполь – місто-символ. До 24 лютого 2022 року – символ розвитку, вітрина нового українського Донбасу. Після 24 лютого – символ героїзму, стійкості, але водночас символ страждань.

"Ми впевнені, що Маріуполь буде деокуповано. І ми готові зробити все необхідне для відродження, відновлення, відтворення міста Марії, щойно над ним замайорить український прапор. Сьогодні ми робимо перший крок на шляху до цього. Дуже конкретний крок", - констатує директор зі зв'язків із громадськістю та комунікацій СКМ Наталія Ємченко, яку цитує пресслужба.

За її словами, СКМ та її інвестор Рінат Ахметов вже багато років докладають усіх зусиль для розвитку цього міста, цього місця сили. І зараз ми знову разом із "Ямаріуполь" – сьогодні ми стали першим партнером міста на шляху до відродження. Саме зараз, ще до звільнення, ми розпочинаємо підготовку до швидкого відновлення та реновації. І закликаємо інших приєднатися до цього проєкту як донори, експерти, партнери. Об'єднати зусилля.

"У проєкті будуть певні етапи, перший з яких - створення бачення нового Маріуполя. Я впевнена, що стартувати потрібно саме зараз, для цього не рано. Щоб щастя знову оселилося в цьому місті якнайшвидше після звільнення. Для цього ми не пошкодуємо ані коштів, ані сил", - наголосила Ємченко.

У свою чергу міський голова Маріуполя Вадим Бойченко наголосив, що ще до деокупації міста починається написання Стратегії відродження Маріуполя.

"Це виклик усьому світу. Він має стати символом миру, єдності та стійкості. Символом перемоги демократичного, вільного миру над імперіалістичним та тиранічним минулим. Навколо відродження Маріуполя вже об'єднується великий бізнес України та міжнародні організації у партнерстві з державою. Спільними зусиллями ми повернемо до міста життя. Маріуполь до війни був вітриною відродженого Донбасу, потім стане вітриною відродження всього світу", - сказав мер.