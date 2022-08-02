В Овручі закладено капсулу початку відновлення першого об'єкта в рамках Fast Recovery Plan

В Овручі Житомирської області закладено капсулу початку будівництва за міжнародні кошти першого об'єкта в рамках Плану швидкого відновлення України (Fast Recovery Plan), ним стане дитячий садок, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Сьогодні заклали капсулу початку будівництва першого об'єкта відновлення за міжнародні кошти в рамках нашого Fast Recovery Plan. Це буде дитячий садок у прикордонному місті Овруч Житомирської області", - написав Тимошенко у телеграмі.

За його словами, кошти на реалізацію проєкту вже виділено, питання термінів будівництва залежатиме від безпекової ситуації в Україні.

Першою країною, що підключилася до реалізації Fast Recovery Plan, стала Естонія. План будівництва нового сучасного дитячого садка є аналогом проєкту дитсадків, які будує Естонія для своїх дітей.

"Ця важлива для нас подія, тому разом із Міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу та головою партії "Слуга Народу" Оленою Шуляк заклали капсулу початку будівництва. Ми вдячні уряду та народу Естонії за таку підтримку", - зазначив Тимошенко.