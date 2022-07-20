Rolls-Royce за півроку відбудує зруйновану амбулаторію у с. Хухра Сумської області - голова обладміністрації

Британський машинобудівний холдинг Rolls-Royce Holdings Plc відбудує амбулаторію на Сумщині, зруйновану в березні влучанням снаряда російських окупантів, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Унаслідок прямого влучання амбулаторію в селі Хухра було зруйновано вщент. Відновлювати медичний заклад буде всесвітньо відома компанія Rolls-Royce. Частину коштів на відновлення української амбулаторії зібрали безпосередньо працівники Rolls-Royce. Ще частину - перерахує компанія. Відновлення амбулаторії обійдеться в 13 мільйонів гривень", - написав Живицький у телеграмі у середу.

За його словами, свої двері відновлений медичний заклад відчинить уже за 6 місяців.

С. Хухра Охтирського району Сумської області розміщене біля межі з Полтавською та Харківською областями, відстань до кордону з РФ близько 50 км. Населення 1,8 тис. осіб.