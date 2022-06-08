Інвестиції

18:12 08.06.2022

Зеленський закликав інвесторів до довгострокової співпраці з Україною

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Зеленський закликав інвесторів до довгострокової співпраці з Україною

Президент України Володимир Зеленський закликав західних інвесторів до довгострокової співпраці з Україною.

Виступаючи перед учасниками конференції Dragon Capital's Ukraine Virtual Investor, глава держави запропонував їм розглянути два горизонти співпраці з Україною: короткостроковий і довгостроковий.

"Це дуже прості та прозорі інструменти. Перший інструмент – це наша платформа United24. Спеціальна фандрейзингова платформа, за допомогою якої ми акумулюємо кошти для відновлення життя після бойових дій. Це розмінування, купівля обладнання для лікарень, гуманітарна підтримка. Кожен внесок дає нам можливість побачити, що в України є той чи інший конкретний і справжній друг. Ми бачимо, кому будемо вдячні", - заявив Зеленський.

Другим інструментом, за його словами, є військові облігації України.

"Навіть зараз, під час повномасштабної війни, ми демонструємо абсолютно сумлінне обслуговування нашого боргу. Військові бонди – це інструмент для вас, щоб і підтримати нас у боротьбі за свободу, і заробити. Заробити вам", - сказав він.

Довгострокова співпраця, як зазначив Зеленський, включає п'ять основних елементів і можливостей.

"Європа, IT, аграрна співпраця, "зелена" енергетика, локалізація виробництва", - наголосив президент.

За словами глави держави, Україна – це доступ до всього європейського ринку, кваліфіковані спеціалісти, аграрний сектор, який залишається ключовим для десятків країн світу навіть під час війни, багаті природні ресурси та "зелена" енергетика, простір цифровізації, що дає простоту, прозорість відносин між людиною або компанією і державою, IT-сектор з одним із найбільш сприятливих законодавств у світі.

"Я пропоную переносити штаб-квартири IT-компаніям в Україну, утворювати центри спільного обслуговування", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що навіть в умовах повномасштабного російського вторгнення всі інституції України показали свою стійкість. "Наша банківська система, фінанси, державні структури залишаються стабільними", - наголосив він.

Окрім того, за словами президента, амбітна програма післявоєнної відбудови України стане найбільшим економічним проєктом у Європі.

Водночас Зеленський висловив упевненість у тому, що співпраця західних інвесторів з Україною допоможе якнайшвидшому завершенню війни.

"Поруч з усім, що я говорю, є одне слово: "війна". Війна триває. Але ми вистояли проти надпотужного удару, ми захищаємо нашу територію і йдемо до того, що стане одним із найбільших військових успіхів в історії. Ми переможемо у цій війні. І, співпрацюючи з вами, це відбудеться швидше. Ми пропонуємо вам успіх, де бізнес іде поруч із політичною історією. Запрошую вас до співпраці", - резюмував він.

Теги: #інвестори #dragon_capital #зеленський
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