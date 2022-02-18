Інвестиції

14:18 18.02.2022

ЄІБ підтвердив готовність фінансувати раніше затверджені проєкти у Харкові

2 хв читати
ЄІБ підтвердив готовність фінансувати раніше затверджені проєкти у Харкові

Харківський міський голова Ігор Терехов у п'ятницю, 18 лютого, обговорив телефоном із главою представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жаном-Еріком де Загоном можливість фінансування та реалізації запланованих раніше проєктів, повідомила пресслужба Харківської міськради.

"У середньостроковій перспективі ці проєкти мають бути реалізовані. Ми готові до співпраці з Європейським інвестиційним банком, який вважаємо одним із найстабільніших своїх партнерів. Тому наші проєкти мають здійснюватись так, як ми й задумали", - сказав Терхов.

За його словами, місто готове до реалізації проєктів, раніше узгоджених з ЄІБ (продовження будівництва третьої лінії метрополітену, придбання тролейбусів, трамваїв та вагонів метрополітену, а також проєкт щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху).

Терехов зазначив, що наразі ситуація в Харкові стабільна, без панічних настроїв. "У звичайному режимі працюють дитсадки, школи, транспорт, виробництво. Курсують потяги, літають літаки, зокрема міжнародних авіакомпаній. Працюють супермаркети, заправки - жодних черг немає. Люди ходять у кіно, театри, зоопарк, живуть повноцінним життям. Спроб розкачати ситуацію не було - ми попередили, що суворо реагуватимемо на прояви сепаратизму. Гадаю, наші дипломати, міжнародні партнери врегулюють всі питання", - сказав мер.

Зі свого боку Жан-Ерік де Загон пообіцяв зробити все можливе для забезпечення своєчасного фінансування вже затверджених проєктів.

"Для мене важливо знати, що у Харкові все стабільно. Ніхто не знає, що буде завтра, але на сьогодні ми констатуємо, що все спокійно. Наступного тижня у мене запланована зустріч із Єврокомісією, а також із членами правління та кредитного комітету ЄІБ. Запевняю, що з нашого боку все так, як ми планували. Мій меседж харків'янам у тому, що ми зробимо все можливе, щоб фінансування за нашими проєктами було проведено вчасно", - сказав глава представництва ЄІБ в Україні.

Теги: #харків #єіб #проекти
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 17.02.2022
Рада ратифікувала угоду з ЄІБ щодо фінансування другого проєкту розвитку міського транспорту на EUR200 млн

Рада ратифікувала угоду з ЄІБ щодо фінансування другого проєкту розвитку міського транспорту на EUR200 млн

07:51 17.02.2022
У Харківській області ексглава райадміністрації сплатив за рахунок бюджету фіктивні послуги перевезень

У Харківській області ексглава райадміністрації сплатив за рахунок бюджету фіктивні послуги перевезень

07:43 17.02.2022
Харківська облрада закликає мешканців регіону зберігати спокій і не піддаватись інформаційно-психологічним атакам

Харківська облрада закликає мешканців регіону зберігати спокій і не піддаватись інформаційно-психологічним атакам

20:59 15.02.2022
Група шахраїв, яка обманювала людей за допомогою фішингових посилань на OLX, постане перед судом

Група шахраїв, яка обманювала людей за допомогою фішингових посилань на OLX, постане перед судом

08:27 15.02.2022
Харківська облрада збирається на позачергову сесію 16 лютого

Харківська облрада збирається на позачергову сесію 16 лютого

07:44 15.02.2022
СБУ розпочинає контрдиверсійні навчання в Харківській області, які триватимуть до початку березня

СБУ розпочинає контрдиверсійні навчання в Харківській області, які триватимуть до початку березня

19:11 14.02.2022
ЄБРР продовжує співпрацю з Харковом та розглядає нові проєкти

ЄБРР продовжує співпрацю з Харковом та розглядає нові проєкти

11:07 13.02.2022
У Харкові чоловік у стані алкогольного сп'яніння скоїв напад на лікарів "швидкої допомоги", ніхто не постраждав

У Харкові чоловік у стані алкогольного сп'яніння скоїв напад на лікарів "швидкої допомоги", ніхто не постраждав

20:23 11.02.2022
Невідомі облили фарбою пам'ятний знак воїнам УПА в Харкові – поліція

Невідомі облили фарбою пам'ятний знак воїнам УПА в Харкові – поліція

20:06 11.02.2022
Сил для захисту Харкова у разі агресії РФ більше ніж достатньо

Сил для захисту Харкова у разі агресії РФ більше ніж достатньо

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Revolut стає резидентом "Дія.City", відкриє 100+ техвакансій в Україні у 2022 році

Велика Британія виділяє майже GBP2 млрд на спільні з Україною проєкти в інфраструктурі та енергетиці

Зеленський закликав країни інвестувати в Україну, щоб продемонструвати підтримку

"МАУ" не зацікавлена інвестувати у вантажний флот

Приплив прямих іноземних інвестицій у 2021 р. очікується на рівні $6,5 млрд

ОСТАННЄ

"Нова пошта" у 2022 році планує інвестувати у розвиток 5 млрд грн

"Метінвест" у 2022 році інвестує в нове виробництво $1 млрд - Ахметов

ВР внесла зміни до Бюджетного кодексу для залучення приватних інвестицій та створила Державний фонд внутрішніх водних шляхів

Смілянський оцінює додаткові інвестиції "Укрпошти" в разі купівлі банку в 500 млн-1,5 млрд грн

Revolut стає резидентом "Дія.City", відкриє 100+ техвакансій в Україні у 2022 році

Німеччина підготувала для України кредит на розвиток проєктів у сфері водневої енергетики

American University Kyiv із заявленими інвестиціями $33 млн відкрився в Україні

ЄІБ у 2021 році інвестував в Україну EUR554 млн

Проєкти трьох індустріальних парків агронапряму розробляють на Херсонщині

Об'їзну Львова планують реконструювати, розширити та додати розв'язки на різних рівнях

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА