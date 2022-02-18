ЄІБ підтвердив готовність фінансувати раніше затверджені проєкти у Харкові

Харківський міський голова Ігор Терехов у п'ятницю, 18 лютого, обговорив телефоном із главою представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жаном-Еріком де Загоном можливість фінансування та реалізації запланованих раніше проєктів, повідомила пресслужба Харківської міськради.

"У середньостроковій перспективі ці проєкти мають бути реалізовані. Ми готові до співпраці з Європейським інвестиційним банком, який вважаємо одним із найстабільніших своїх партнерів. Тому наші проєкти мають здійснюватись так, як ми й задумали", - сказав Терхов.

За його словами, місто готове до реалізації проєктів, раніше узгоджених з ЄІБ (продовження будівництва третьої лінії метрополітену, придбання тролейбусів, трамваїв та вагонів метрополітену, а також проєкт щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху).

Терехов зазначив, що наразі ситуація в Харкові стабільна, без панічних настроїв. "У звичайному режимі працюють дитсадки, школи, транспорт, виробництво. Курсують потяги, літають літаки, зокрема міжнародних авіакомпаній. Працюють супермаркети, заправки - жодних черг немає. Люди ходять у кіно, театри, зоопарк, живуть повноцінним життям. Спроб розкачати ситуацію не було - ми попередили, що суворо реагуватимемо на прояви сепаратизму. Гадаю, наші дипломати, міжнародні партнери врегулюють всі питання", - сказав мер.

Зі свого боку Жан-Ерік де Загон пообіцяв зробити все можливе для забезпечення своєчасного фінансування вже затверджених проєктів.

"Для мене важливо знати, що у Харкові все стабільно. Ніхто не знає, що буде завтра, але на сьогодні ми констатуємо, що все спокійно. Наступного тижня у мене запланована зустріч із Єврокомісією, а також із членами правління та кредитного комітету ЄІБ. Запевняю, що з нашого боку все так, як ми планували. Мій меседж харків'янам у тому, що ми зробимо все можливе, щоб фінансування за нашими проєктами було проведено вчасно", - сказав глава представництва ЄІБ в Україні.