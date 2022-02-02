Об'їзну Львова планують реконструювати, розширити та додати розв'язки на різних рівнях

Для розвантаження доріг Львова від надмірного автотрафіку у рамках президентської програми "Велике будівництво" планується реконструювати Львівську об'їзну на ділянках Західного обходу міста та частини траси М-06 Київ-Чоп, повідомляється на сторінці місцевої Служби автодоріг у Facebook.

При цьому зазначено, що для обговорення нюансів проекту експерти служби провели зустріч із представниками Львівської, Солонківської, Сокільницької та Зимноводівської об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

"Є взаєморозуміння серед керівників області та об’єднаних територіальних громад щодо необхідності розширення кільцевої дороги міста Львова. Адже закоркованість цієї дороги - це проблема не лише місцевих, а й гостей Львівщини. У "час пік" на цій дорозі в заторах можна простояти чимало часу. А це, у свою чергу, сприяє зниженню безпеки дорожнього руху, відпрацьовані гази автотранспорту суттєво впливають на екологію регіону, а про комфорт взагалі не варто говорити", - наведено у повідомленні слова керівника Служби автомобільних доріг у Львівській області Олега Берези.

Зазначається також, що на цей час вже готова необхідна проектна документація для реконструкції Західного обходу Львова від с. Рясне-Руська до Холодновідки км 0+000 - км 6+000. Триває експертиза проекту.

Крім того, розпочалися процедури з підготовки до викупу та вилучення земель.

"Активно проводимо відповідні роботи зі Зимноводівською ОТГ та очікуємо найближчими днями активного сприяння з боку Львова в частині селища Рудно та с. Рясне-Руська Львівської ОТГ", - зазначено у повідомленні.

Дорогу мають привести до стандартів категорії 1-Б із транспортними розв'язками на різних рівнях.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що у 2022 році планується розпочати будівництво Київської обхідної дороги.