Переробник пластику The Good Plastic Company став резидентом ІП "Біла Церква"

Компанія з переробки пластику The Good Plastic Company стала черговим резидентом індустріального парку (ІП) "Біла Церква" (Київська обл.), перенісши туди виробництво панелей зі збільшенням продуктивності втричі.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook засновник і генеральний директор креативної інвесткомпанії Fedoriv Group Андрій Федорів, 25 січня він та співвласники компанії "Нова пошта" В'ячеслав Климов та Володимир Поперешнюк підписали черговий транш інвестицій у розвиток цієї компанії – "інноваційного бізнесу з українським корінням".

"17 грудня (2021 року – ІФ) українське виробництво переїхало до ІП "Біла Церква" і вже збільшило продуктивність утричі. Лінії працюють сім днів на тиждень у дві зміни. 98% продукції йде на експорт. Нідерланди, Велика Британія, Франція, Норвегія, Іспанія, Італія, Японія – наші ключові ринки", – написав маркетолог.

За його інформацією, пластикові панелі 1,4х2,8 м випікають із гранул уже використаного пластику - колишньої побутової техніки, одноразових виделок та ложок, пляшок від йогурту, бамперів, океанічного сміття – "вже понад 20 унікальних патернів".

Основне нове обладнання для заводу планується поставити до кінця квітня.

За словами CEO та засновника The Good Plastic Company Вільяма Чижовського у випуску Fedoriv vlog на YouTube, фабрику будують у приміщенні площею 2,5 тис. кв. м.

"Протягом року ми маємо намір переробляти від 1 до 2 тис. тонн пластику, продукцію з нього поставлятимуть по всій земній кулі для відомих великих компаній, які співпрацюють із нами", - зазначив Чижовський.

За інформацією на сайті компанії, її продукцію використовують, зокрема, такі бренди як Adidas, Nike, продукцією оформляють ресторани, офіси, інтер'єри, студентські готелі, коворкінги, випускають меблі.

Технологія компанії дає змогу повторно використати до 75% наявних видів пластику.

Наразі компанії має фабрику в Нідерландах, але, за словами Чижовського, "невдовзі у нас з'явиться фабрика у Великій Британії, але далі нам треба прямувати до США, Азії – наприклад Японії".

За даними держреєстру, в Україні ТОВ "Зе гуд пластік компані" зареєстровано у листопаді 2019 року у Києві зі статутним капіталом 2 тис. грн. 100% у ній володіє The Good Plastic Company International Limited (Велика Британія). Бенефіціаром зазначено Вадима Чижова з Києва.

Перший транш інвестицій у компанію Федорів та співвласники "Нової пошти" підписали у листопаді 2021 року.

Індустріальний парк "Біла Церква" – проєкт холдингової компанії UFuture підприємця Василя Хмельницького. Загальна площа парку, включеного до Реєстру індустріальних парків у квітні 2018 року, – понад 70 га.

Як повідомлялося, у межах нової бізнес-стратегії у 2022 році UFuture має намір створити два кластери на території першої черги ІП: виробничий та логістичний, які об'єднають 11 об'єктів (на сьогодні – шість).