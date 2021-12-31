Компанія співвласника "АТБ" інвестувала $5 млн в український робототехнічний стартап Deus Robots

Компанія BGV Trident Capital, заснована Іллею Пономарьовим і Геннадієм Буткевичем (співвласник "АТБ"), інвестувала $5 млн у стартап із виробництва роботів Deus Robots, створений Павлом Пікуліним у 2018 році.

Як повідомляється в релізі Deus Robots, залучені інвестиції буде використано для організації серійного виробництва роботів для складської логістики, а також для розширення кількості розробників в Україні та виходу компанії на міжнародні ринки.

Планується, що до кінця 2022 року розпочнеться серійне виробництво з обсягом близько 400 роботів на місяць. Ці роботи використовуватимуться для автоматизації логістичних процесів.

Досі, як зазначається, Deus Robots розвивалася на особисті інвестиції своїх засновників. Так, Павло Пікулін уже проінвестував понад $1 млн власних коштів у розвиток проекту. В 2021 році Deus Robots випустила й поставила замовникам 40 роботів.

"На будь-якому складі є низка завдань, що їх вирішують люди: це сортування, комплектація замовлень і перевезення вантажів. Ми розробляємо робототехнічні рішення саме для цих завдань. Наразі ми маємо трьох роботів: для сортування товарів і посилок, для перевезення стелажів і для перевезення палет. Наступного року з'являться три нові моделі роботів, які вирішуватимуть інші завдання, наприклад, зможуть забирати товар із полиць і стелажів", - наводяться слова Пікуліна.

За його словами, ринок робототехніки - перспективний напрям для інвестування. Вже нині в портфелі Deus Robots замовлення на постачання 400+ роботів у 2022-2023 роках.

"Один наш робот може працювати близько 18 годин на добу. Це перевищує робочий день вантажника або менеджера складу, в яких робочий день триває вісім годин. А додайте вихідні, відпустку, лікарняні й інші адміністративні витрати, пов'язані з наймом людей (навчання, транспортні витрати тощо)", - роз'яснив Павло Пікулін.

У релізі також зазначається, що розвитку робототехніки в Україні сприяє партнерство з компанією "Нова пошта". Роботи DEUS Robots уже тестуються в логістичному ланцюжку в процесах сортування і переміщення вантажів компанії "Нова пошта".

За словами творця Deus Robots, відчутний ефект використання роботів можна помітити також в інших сферах, таких як будівельна, у якій компанія також планує розвиватися в майбутньому. Проте наразі головний фокус компанії - логістика. У світі бурхливого розвитку онлайн-торгівлі, ритейлу, поштових сервісів логістика має найвищий потенціал роботизації.

"Сьогодні ми зосереджені на логістичних роботах. Їхнє завдання - підвищити ефективність людської праці в логістичних компаніях. Але зараз вони замінюють лише частину роботи людини. А наша мета - роботизувати всі процеси складської логістики", - додав Пікулін.

"Створення роботів - один із найбільш перспективних напрямів розвитку високих технологій. Заміна ручної праці на працю машин - давня мрія людства, і я радий, що українська компанія встала в авангард цього процесу. Ми, як інвестори, допомагатимемо цьому всім, чим зможемо, і сприятимемо глобальному успіху Deus Robots", - наводяться слова керівного партнера BGV Trident Capital Іллі Пономарьова.

Робототехнічна компанія Deus Robots, що здійснює розробку, виробництво та продаж високотехнологічного обладнання для логістики, заснована в 2018 році в Києві. Вона спеціалізується на розробці технологій для автономних мобільних роботів (AMR) і їх виробництві.