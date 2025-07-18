Інтерфакс-Україна
Інвестиції
16:45 18.07.2025

"ДТЕК" у I пів.-2025 інвестував майже 4 млрд грн у відновлення ТЕС, пошкоджених ударами РФ

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"ДТЕК" у I пів.-2025 інвестував майже 4 млрд грн у відновлення ТЕС, пошкоджених ударами РФ

У першій половині 2025 року "ДТЕК Енерго" інвестував приблизно 4 млрд грн у ремонти та відновлення пошкоджених внаслідок масованих атак ТЕС, що більше, ніж за весь 2024 рік, коли було інвестовано 3,6 млрд грн, повідомив департамент з комунікацій "ДТЕК".

Згідно з його релізом у п’ятницю, під час цьогорічної ремонтної кампанії, яка постійно триває, уже виконано значний обсяг робіт, хоча роботи ще багато і на цей рік, і на наступний.

"Наші енергетики відновлюють не лише обладнання, а й упевненість у подальшому надійному функціонуванні теплової генерації та енергосистеми загалом. Електрика – це основа всього, і ми робимо все можливе, щоб її вистачало навіть у найтяжчі моменти", – прокоментував генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

Зазначається, що РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну завдала по ТЕС "ДТЕК" вже 205 ударів. В цілому минулого року енергетична інфраструктура пережила 13 масштабних атак. З лютого 2022 року від обстрілів ТЕС "ДТЕК Енерго" постраждало 56 енергетиків станцій, 4 загинули.

Як повідомлялося, в ніч на 18 липня під час обстрілу російськими окупантами Дніпропетровської області машиніст "Укрзалізниці" загинув, а машиніста тепловоза "ДТЕК" було поранено.

Теги: #дтек #тес #інвестиції

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