"ДТЕК" у I кв.-2025 інвестував у ремонт та відновлення ТЕС 1,2 млрд грн

У січні–березні 2025 року "ДТЕК Енерго" вклав близько 1,2 млрд грн у ремонтні роботи та відновлення теплоелектростанцій, які постраждали від масованих ворожих обстрілів.

"Це третина від загального обсягу інвестицій у відновлення ТЕС за минулий рік", - повідомила компанія у пресрелізі.

В "ДТЕК" зазначили, що ремонтна кампанія триває безперервно, оскільки рівень руйнувань через атаки агресора залишається надзвичайно високим.

Як повідомлялося, станом на літо 2024 року було пошкоджено або зруйновано 90% теплової генерації компанії. І хоча енергетикам вдалося напередодні зими відновити понад половину потужностей, чергові масовані обстріли у листопаді-грудні спричинили нові серйозні руйнування.

"Сьогодні наше головне завдання — не зупинятися, а активно продовжувати відновлювальні роботи. Посилено працюємо над тим, щоб бути готовими до літніх пікових навантажень і до майбутнього опалювального сезону", — наголосив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

У 2024 році енергохолдинг інвестував 3,6 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій і ще 7,5 млрд грн — у розвиток вітчизняного вуглевидобутку.

Минулоріч РФ здійснила 13 масованих атак на українську енергетику, завдавши серйозного удару, зокрема, по теплоелектростанціям "ДТЕК Енерго". Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії були атаковані ворогом 205 разів. Внаслідок атак було поранено 56 енергетиків станцій, четверо загинуло.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Довоєнна встановлена потужність у тепловій генерації електроенергії станом на січень 2022 року становила 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного устаткування.