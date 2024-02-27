VITAGRO просить прискорити ухвалення Радою законопроєкту щодо митного оформлення експорту біометану

Група компаній VITAGRO вже інвестувала EUR6 млн у будівництво біометанового заводу та готова до експорту біометану до Європи, однак не може почати експорт біометану, доки Верховна Рада не ухвалить у другому читанні законопроєкт щодо митного оформлення біометану.

Як повідомляється на сайті компанії, завод вироблятиме 3 млн куб. м біометану на рік. Крім того, підприємство планує випускати органічні добрива - річний обсяг їхнього виробництва становитиме понад 80 тис. тонн, що надасть змогу скоротити внесення мінеральних добрив на площі 1500 га і замістити імпорт мінеральних добрив.

Окрім переробки відходів тваринництва і рослинництва, біометановий проєкт створює додану вартість, яка диверсифікує аграрний бізнес і розширює експортні канали збуту для українських виробників, акцентували в ГК VITAGRO.

"На шляху повноцінної реалізації проєкту стикаємося з проблемою неврегульованості з боку законодавства. Відсутність відповідного закону про розблокування експорту біометану призвела до закриття заводів і звільнення висококваліфікованих працівників. Така ситуація вже негативно позначилася на інших компаніях, які планували інвестувати в цей ринок", - наголосили в компанії.

У VITAGRO вважають, що для виправлення негативних наслідків неврегульованості ринку біометану в Україні та забезпечення стабільного розвитку цієї галузі в Україні, потрібно негайно ухвалити в другому читанні законопроєкт №9456 про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану.

"Це надасть змогу знову набрати працівників, які вже мають досвід і будівництва, і управління такими проєктами, і створити умови для подальшого розвитку цієї перспективної галузі", - резюмували в компанії.

Групу компаній VITAGRO створено 1999 року. У 2021 році в ній було зайнято 5 тис. працівників, її виручка становила $211,3 млн, EBITDA - $101 млн.

Земельний банк групи становить 85 тис. га. У складі групи також насіннєвий завод і завод із виробництва засобів захисту рослин, а також потужності з виробництва соняшникової олії та один із п'яти найбільших фруктових садів в Україні. VITAGRO також має 5 тис. голів ВРХ і 110 тис. голів свиней, елеваторні потужності на 400 тис. тонн, а також три цегельні заводи і дев'ять асфальтних заводів, чотири сонячні електростанції сумарною потужністю 16 МВт.

Перший пілотний біометановий проєкт VITAGRO було презентовано в червні 2023 року в с. Доброгорща в Хмельницькому р-ні Хмельницької області, де на базі ферми та біогазового заводу збудовано біометановий завод потужністю 2,9 млн куб. м на рік, інвестиції в проєкт оцінюються у EUR7,6 млн. Для виробництва метану буде використано гній, силос і солому з ферм групи, де утримують свиней і ВРХ.

VITAGRO також планувала запуск ще двох таких заводів: "Зоря" в Рівненській області на 3 млн куб. м і 52 тис. тонн добрив з інвестиціями EUR7 млн і в колишньому Волочиському р-ні (зараз Хмельницький р-н) на 2,5 млн куб. м і 100 тис. тонн добрив з інвестиціями EUR6,8 млн.

Згідно з інформацією в держреєстрі, основним бенефіціаром VITAGRO є народний депутат Сергій Петрович Лабазюк, а гендиректором - Петро Петрович Лабазюк.