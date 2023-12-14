Green Deal

10:07 14.12.2023

"Нафтогаз" розпочав розробку стратегії декарбонізації

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"Нафтогаз" розпочав розробку стратегії декарбонізації

"Нафтогаз" розпочав розробку стратегії декарбонізації групи, повідомив голова правління НАК Олексій Чернишов у фейсбуці.

За його словами, над розробкою стратегії працюватимуть усі підрозділи та дочірні підприємства групи. План дій включатиме оцінку поточного стану, цілі, шляхи фінансування та терміни їх реалізації.

"Це свідомий підхід до навколишнього середовища, де ми живемо. Майбутнє експорту нашого газу до ЄС теж напряму залежить від того, наскільки відповідально ми будемо підходити до його видобування, зберігання та транспортування, адже до цього є чіткі стандарти та вимоги", - зазначив Чернишов. 

Теги: #нафтогаз #декарбонізація

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