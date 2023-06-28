Україна має розвивати свій потенціал в атомній та "зеленій" енергетиці, системах накопичення енергії - Зеленський

Україна має розвивати свій потенціал в атомній і зеленій енергетиці, а також системах накопичення енергії, переконаний президент країни Володимир Зеленський.

"Наш енергетичний потенціал дає змогу Україні бути одним із гарантів енергетичної безпеки всієї Європи. Наша генерація, зокрема "атомка", потрібна всьому континенту. Пріоритет у нашій країні - це "зелена" генерація та масштабні можливості накопичення енергії", - сказав він, виступаючи у Верховній Раді в середу.

Глава держави також подякував українським енергетикам, які працюють в умовах постійних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру країни.

Як повідомлялося, Україна має намір відмовитися від використання вугілля під час виробництва електроенергії, зробивши акцент на атомній генерації, зокрема на малих модульних реакторах, і поновлюваних джерелах усіх видів.