Green Deal

19:50 17.02.2022

РГК підтверджує перше в Україні підключення біометанової станції до регіональної газової мережі до кінця 2022р

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РГК підтверджує перше в Україні підключення біометанової станції до регіональної газової мережі до кінця 2022р

Перше в Україні підключення біометанової станції, яка працює на відновлюваних джерелах, до регіональної газової мережі відбудеться до кінця поточного року, упевнений директор Регіональної газової компанії Олег Ніконоров, передає портал GreenDeal.

“Цього року зможемо першу біогазову станцію приєднати до мережі”, – сказав він на конференції Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) Global Outlook: Reality Check.

У РГК агентству «Інтерфакс-Україна» уточнили, що таке підключення очікується у другій половині цього року, орієнтовно восени, проте поки що не сказали, про яку станцію йдеться.

Ніканоров зазначив, що РГК йде за європейськими трендами інвестицій у проекти декарбонізації.

За його словами, Європа сьогодні вже на 90% готова до прийому водневих сумішей до газових мереж, тоді як в Україні рівень готовності він оцінив у 30-40%.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року РГК допускало підключення біометанового заводу до мережі у середині 2022 року. Компанія наголошувала, що розглядає з цією метою 10 біометанових заводів.

Теги: #ргк #біометан
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