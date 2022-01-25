Green Deal

17:20 25.01.2022

Укргазбанк у 2021 році видав екокредитів на 2 млрд грн

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Укргазбанк у 2021 році видав екокредитів на 2 млрд грн

Обсяг виданих державним Укргазбанком (Київ) екокредитів за 2021 рік становить 2 млрд грн, пише Green Deal з посиланням на повідомлення прес-служби банку.

«У 2021 році було видано понад 300 екокредитів на 2 млрд грн., що забезпечило скорочення викидів СО2 на 140 тис. тонн. Серед них близько 500 млн – проекти сталого розвитку», – цитується голова правління банку Андрій Кравець.

Водночас кількість усіх виданих Укргазбанком кредитів за 2021 рік зросла на 22%.

Згідно з повідомленням, кредитний портфель банку за минулий рік зріс на 7 млрд грн.

АБ «Укргазбанк» створено у 1993 році. Держава в особі Мінфіну має 94,94% акцій фінустанови.

Згідно з даними Національного банку України (НБУ), на 1 жовтня 2021 року Укргазбанк за розміром загальних активів займав 5-е місце (121,19 млрд грн) серед 71 діючого банку в країні.

Теги: #укргазбанк #екокредит
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