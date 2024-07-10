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15:46 10.07.2024

Столтенберг: Переговори щодо заяви саміту союзників із НАТО щодо членства України в альянсі ще тривають

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Столтенберг: Переговори щодо заяви саміту союзників із НАТО щодо членства України в альянсі ще тривають

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що переговори союзників щодо тексту заяви, яку ухвалять у межах саміту і в якій буде прописано позицію альянсу щодо членства України в організації, ще тривають.

"Я очікую, що союзники погодяться з рішучою заявою про членство України. Доти, доки ми не сформулюємо точні формулювання заяви, я утримаюся від коментарів. Обговорення триває. І я впевнений, що сьогодні ми узгодимо цю заяву, і тоді я зможу перейти до деталей щодо мови", - пояснив Столтенберг у середу у Вашингтоні перед початком саміту, відповідаючи на запитання журналістів.

Теги: #нато #столтенберг

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