Путін підставив Орбана масованим ракетним ударом по Україні - Кулеба

Володимир Путін поставив у скрутне становище прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який відвідав РФ із мирними ініціативами щодо російсько-української війни, завдавши 8 липня масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Давайте чесно: Путін підставив Орбана цим ракетним ударом. Тому що поки Орбан прилетів до Києва, що не було погоджено з Україною, - потім полетів до Москви і Китаю, і називає це місіями 1, 2, 3, говорить про припинення вогню, а Путін завдає удару по дитячій лікарні, по українських заводах, по містах. Масовано вбиває десятки людей. Він ставить у скрутне становище Орбана", - сказав Кулеба у Вашингтоні в ефірі телемарафону напередодні саміту НАТО.

Міністр зазначив, що на тлі такого російського удару просувати далі наратив про те, що Путін готовий до якогось регулювання стає дуже складно.

Кулеба знову зазначив, що Україна має чітку позицію, яку донесли до Орбана в Києві: "жодних домовленостей про Україну без України", і є безальтернативна основа для припинення війни - Формула миру України, що базується на принципах статуту ООН і повазі територіальної цілісності України. "Про все інше ми готові говорити, але ці два принципи недоторканні", - сказав він.

Глава МЗС також зазначив, що з Угорщиною потрібно продовжувати відверто говорити, оскільки угорці - сусіди, члени ЄС і НАТО.