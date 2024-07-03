Уряд найближчим часом представить деталі нових програм зі стабілізації мобільного зв'язку та допомоги людям в умовах електродефіциту - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив урядовцям уже найближчим часом представити деталі нових програм уряду, стосовно стабілізації мобільного зв'язку та допомоги людям в умовах електродефіциту.

"Провів сьогодні наради з урядовцями. Прем'єр-міністр Шмигаль, перший віцепрем'єр Свириденко, віцепрем'єр Федоров, міністр фінансів Марченко. Є вже чіткі деталі нових рішень для українців - нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіциту електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв'язку", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

За його словами, зараз потрібен максимум можливостей, щоб забезпечити генерацію і створити нову децентралізовану генерацію.

Зеленський також заявив, що "під це буде фінансовий ресурс". "Найближчим часом урядовці презентують усю конкретику", - сказав президент.