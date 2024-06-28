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16:38 28.06.2024

Актриса Сігурні Вівер удостоєна почесного "Золотого лева" Венеціанського кінофестивалю

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Володаркою почесного "Золотого лева" 81-го Венеціанського кінофестивалю стала американська актриса Сігурні Вівер, повідомили організатори.

"Легендарна американська акторка і триразова номінантка на премію "Оскар" Сігурні Вівер нагороджена "Золотим левом" за заслуги перед кіномистецтвом", - йдеться в їхньому повідомленні.

Як заявив директор кінофестивалю Альберто Барбера, "у актриси такого калібру, як Сігурні Вівер, мало суперників". Нагадавши, що вона завоювала популярність після виходу фільму "Чужий" Рідлі Скотта, Барбера сказав, що Вівер змогла сформувати "в жанрі бойовиків образ героїні, здатної переможно змагатися з героями-чоловіками, які до того часу домінували в епічних і пригодницьких фільмах". "Не зупинившись на досягнутому, вона постійно кидала виклик собі, обираючи найрізноманітніші жанри", - додав директор фестивалю.

"Як справжній співавтор, а не просто пластичний інструмент у руках режисера, вона сприяла успіху фільмів Джеймса Кемерона, Пола Шредера, Пітера Вейра, Майкла Ептеда, Романа Поланського, Івана Райтмана, Майка Ніколса, Енга Лі та багатьох інших", - заявив Барбера.

Вівер, зі свого боку, сказала, що отримати цю нагороду - привілей, який вона поділяє з усіма режисерами і колегами, з якими працювала протягом багатьох років.

Сігурні Вівер здобула широку популярність після виконання ролі Еллен Ріплі у фільмах "Чужий", "Чужі", "Чужий 3" і "Чужий: Воскресіння". Ця роль принесла їй безліч нагород, зокрема номінацію на премію "Оскар", а героїня акторки Еллен Ріплі стала одним із найзначніших жіночих героїв у світовому кіно. Вважається ветераном екшн-героїнь у науково-фантастичних фільмах.

Вівер тричі номінувалася на премію "Оскар" (1987, 1989 - двічі). Володарка премій "Золотий глобус" (1989 - двічі), BAFTA (1998) і "Сатурн" (1987, 2010).

Теги: #венеціанський_кінофестиваль #золотий_лев

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