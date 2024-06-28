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11:30 28.06.2024

Споживання е/е суттєво зростає через спеку - "Укренерго"

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Споживання е/е суттєво зростає через спеку - "Укренерго"

За прогнозом НЕК "Укренерго" через спеку споживання у п'ятницю вдень і ввечері передбачається на 2,5% вище, ніж в аналогічні години четверга, 27 червня.

Згідно з її повідомленням у телеграмі, аварійну допомогу з енергосистем одразу трьох країн - Польщі, Словаччини, Румунії - залучають відучора для забезпечення резервів і часткового покриття дефіциту.

Також здійснюється імпорт е/е з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 31390 МВт-год (на 10% більше за вчорашній показник - ЕР) і майже на максимально дозволеній потужності в окремі години до 1649 МВт.

Водночас через масштабність пошкоджень енергосистеми ударами РФ цих заходів не вистачає для підтримання балансу в ній, тож диспетчерський центр "Укренерго" змушений цілодобово застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів, а також закликає ощадливо споживати електроенергію в періоди, коли світло за графіком повертається. Як повідомлялося раніше, підвищення споживання на 2-3% відповідає ввімкненню в роботу одного блока ТЕС.

Загалом, за даними НЕК, через різні причини, зокрема через бойові дії, в Україні без світла на сьогодні залишаються 459 населених пунктів.

Зокрема, внаслідок грози в Закарпатській області знеструмлені 9 824 абоненти в 17 населених пунктах, зазначає Міністерство енергетики в телеграмі.

Теги: #укренерго #електроенергія

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