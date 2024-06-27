Події

12:29 27.06.2024

На "червоній" лінії Київського метро організували човниковий рух на ділянці, закритій через потрапляння пасажира під поїзд

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На "червоній" лінії Київського метро організували човниковий рух на ділянці, закритій через потрапляння пасажира під поїзд
Фото: ДСНС Київщини

На Святошино-Броварській (М1, "червоній") лінії Київського метрополітену організовано човниковий рух від станції "Шулявська" до станції "Театральна", водночас через станцію "Університет" поїзди прямують без зупинки.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на дані комунального підприємства "Київський метрополітен", пересадковий вузол "Театральна" - "Золоті ворота" відновив свою роботу.

Як повідомляє телеграм-канал Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інформація про потрапляння людини на колію під потяг, що прибуває, на станції метро "Університет" надійшла о 10:56. "Виявилося, що на станції метро на колії під першим вагоном поїзда перебував чоловік із затиснутими ногами. Рятувальники здійснюють деблокування потерпілого", - йдеться в повідомленні.

Рух поїздів на лінії було організовано від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" і від станції "Хрещатик" до станції "Лісова", а чотири станції між "Шулявською" і "Хрещатиком" та пересадковий вузол "Театральна" - "Золоті ворота" було закрито на вхід.

Теги: #метро #червона_лінія

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