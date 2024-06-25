Віцеспікери Ради та Сейму обговорили порядок денний засідання ПА Україна - Польща

Співголови Парламентської асамблеї Україна-Польща віцеспікери Верховної Ради та Сейму Олена Кондратюк і Моніка Веліховська обговорили порядок денний майбутнього засідання асамблеї.

"Обговорили підготовку та порядок денний наступного засідання асамблеї. Плануємо провести його найближчим часом за участю українських і польських депутатів і чиновників, експертів", - написала Кондратюк у фейсбуці у вівторок.

Кондратюк вважає символічним, що в день початку переговорів щодо вступу України до ЄС перебуває з робочим візитом у Польщі.

"Саме Польща, як один з адвокатів євроінтеграції України, зробила дуже багато, щоб наблизити цей момент... Польща може поділитися з нами своїм цінним і унікальним досвідом непростих перемовин щодо вступу до ЄС", - наголосила Кондратюк.

Вона висловила сподівання, що новообрані 53 депутати Європарламенту від Польщі й надалі будуть незмінною опорою України та групою солідарності з нею.

"Звернулася з проханням до Сейму Польщі слідом за Сенатом прийняти резолюцію про засудження масового викрадення українських дітей росією. Для нас демонстрація єдності двопалатного парламенту Польщі в оцінках злочинів проти українських дітей є дуже важливою", - наголосила Кондратюк.

Крім того, віцеспікер Верховної Ради запропонувала польській стороні взяти під особливу опіку відновлення одного з важливих інфраструктурних об'єктів в Україні.

Вона також повідомила, що запросила Веліховську відвідати з офіційним візитом Україну.