В одному з харківських вишів 11 років платили зарплати і премії "мертвим душам", збитки перевищили 14 млн грн - прокуратура

У Харкові викрито схему розкрадань із залученням фіктивних працівників, що діяла в одному з місцевих університетів із 2012 до 2023 року.

"Трьом чоловікам повідомлено про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, у 2012 році один із підозрюваних, який обіймав на той момент посаду проректора університету з науково-педагогічної роботи, підтримував товариські стосунки з директором місцевої фірми, яка тривалий час виконувала підрядні ремонтні роботи вишу. Проректор запропонував директору компанії підібрати на посади фіктивних працівників вишу, які не повинні були перебувати на робочих місцях і дотримуватися інструкцій відповідно до займаних посад. Керівник фірми погодився і залучив до реалізації плану виконроба, який допомагав підшукувати фіктивних працівників.

З 2012 до 2023 року на роботу в університет було прийнято дев'ятьох осіб на посади працівників із обслуговування приміщень, серед яких були родичі та знайомі організаторів протиправної оборудки. Вони не перебували на робочих місцях і не виконували функціональні обов'язки, проте їм щомісяця нараховували заробітну плату та премії. Надалі фігуранти знімали нараховані суми із зарплатних банківських карток фіктивних працівників вишу та привласнювали ці гроші.

Загальна сума необґрунтовано нарахованих і виплачених заробітних плат і премій становить близько 14,3 млн грн.

За час дії схеми головний фігурант був проректором з науково-педагогічної роботи (2012-2018 рр.), ректором (2018-2023 рр.), а з травня 2023 року його було призначено на посаду першого проректора вишу. За клопотанням сторони обвинувачення суд відсторонив його від займаної посади.

Прізвища підозрюваних і назву вишу не повідомляють.