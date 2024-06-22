Федоров про атаку РФ об'єктів "Укренерго": РФ не зупиниться, тому Україні потрібні системи ППО

Україні потрібні системи ППО, оскільки росіяни не зупиняться завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема в Запорізькій області, заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Можна сказати точно: ворог не зупиниться. Україні потрібні системи ППО!", - йдеться в його телеграм-каналі.

Він додав, що наслідки для об'єднаної енергосистеми будуть відомі пізніше.

Як повідомлялося, внаслідок комбінованої нічної атаки росіян пошкоджено обладнання на енергетичних об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях, а в Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, їх доправили в лікарню, повідомляє пресслужба компанії.