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16:00 21.06.2024

Зеленський подякував Раді ЄС і Бельгії за рішення про переговорну рамку для України

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Зеленський подякував Раді ЄС і Бельгії за рішення про переговорну рамку для України
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський подякував Раді Європейського Союзу та Бельгії, яка головує в ЄС, "за їхню тверду політичну волю" та схвалення переговорної рамки, необхідної для початку переговорів щодо вступу України до ЄС, також президент привітав Молдову, для якої теж було схвалено переговорну рамку.

"Сьогодні 27 країн - членів ЄС схвалили переговорну рамку, необхідну для початку переговорів про вступ України до ЄС. Я вдячний Раді ЄС і Бельгії, яка головує в ЄС, за їхню тверду політичну волю", - написав президент України в соціальній мережі Х у п'ятницю.

Він зазначив, що "ми з нетерпінням чекаємо наступного тижня, 25 червня, коли Україна та ЄС проведуть свою першу міжурядову конференцію, яка фактично покладе початок процесу переговорів".

"Переговорна рамка також була схвалена для Молдови. Ми вітаємо наших молдовських друзів із цим важливим кроком на шляху до нашого спільного європейського майбутнього. Ми зробимо ЄС сильнішим разом", - наголосив Зеленський.

"Вдячний кожному в нашій команді, хто наполегливо працював, щоб зробити цей історичний крок реальністю. Мільйони українців і справді покоління нашого народу реалізують свою європейську мрію. Україна повертається до Європи, частиною якої вона була протягом століть, як повноправний член європейської спільноти", - зазначив глава Української держави.

Теги: #бельгія #єс #зеленський

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