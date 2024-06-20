Під обстрілами окупантів у середу загинули два мирні жителі Донеччини, четверо поранені - ОВА

Фото: Донецька ОВА

Мешканці міста Торецька і селища Розкішного Краматорського району Донецької області загинули в середу внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 19 червня росіяни вбили двох жителів Донбасу: у Торецьку і Розкішному. Ще чотири людини в області дістали поранень. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - написав Філашкін у телеграм-каналі в четвер уранці.