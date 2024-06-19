Події

13:18 19.06.2024

Організація американських держав приєдналася до комюніке Глобального саміту миру, Руанда відкликала підпис

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Організація американських держав приєдналася до підсумкового комюніке Глобального саміту миру, повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.

Водночас Руанда відкликала свій підпис під комюніке. Раніше свої підписи відкликали Йорданія та Ірак.

Отже, підтримали комюніке вже 84 держави та організації.

Раніше в середу, 19 червня, стало відомо про приєднання держави Антигуа і Барбуди, представники якої не брали участі у саміті.

Теги: #саміт_миру #комюніке

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