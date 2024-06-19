Організація американських держав приєдналася до комюніке Глобального саміту миру, Руанда відкликала підпис

Організація американських держав приєдналася до підсумкового комюніке Глобального саміту миру, повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.

Водночас Руанда відкликала свій підпис під комюніке. Раніше свої підписи відкликали Йорданія та Ірак.

Отже, підтримали комюніке вже 84 держави та організації.

Раніше в середу, 19 червня, стало відомо про приєднання держави Антигуа і Барбуди, представники якої не брали участі у саміті.