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11:36 17.06.2024

"Укренерго" пом'якшило графіки відключень е/е на понеділок - найжорсткішими вони будуть тільки у вечірній пік

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"Укренерго" пом'якшило графіки відключень е/е на понеділок - найжорсткішими вони будуть тільки у вечірній пік

НЕК "Укренерго" пом'якшила застосування графіків погодинних відключень е/е (ГПО) на понеділок - одночасне вимкнення більше ніж однієї черги, яке планувалося з 11:00 до 22:00, застосовуватиметься лише три вечірні години - з 19:00 до 22:00.

"Зменшено час застосування більшого обсягу обмежень: дві черги одночасно будуть застосовані з 19:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні НЕК у телеграм.

Загалом ГПО будуть, як і анонсувалося раніше, застосовуватися з 8:00 до 23:00.

Причиною пом'якшень відключень "Укренерго" назвало зниження споживання порівняно з прогнозним через прохолодну погоду.

Для прикладу, якщо в неділю ввечері "Миколаївобленерго" надало графіки відключень, згідно з якими по дві черги одночасно мали періодично вимикатися з 11:00 до 22:00, а в інший час - по одній, то на ранок понеділка воно скоригувало графіки: по дві черги одночасно вимикатимуть з 19:00 до 20:00 і з 20:00 до 22:00.

Теги: #укренерго #електроенергія

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