Події

09:24 17.06.2024

За добу на Харківщині троє постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

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За добу на Харківщині троє постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

У ніч на понеділок ЗС РФ завдали авіаудару по дитячому табору в Київському районі Харкова, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів КАБами пошкоджено один із корпусів. Інформація про постраждалих не надходила", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що минулої доби ворожих обстрілів зазнали також Піски-Радьківські (пошкоджені 4 будинки та автомобіль швидкої, постраждали 13-річний підліток, чоловік і жінка), Борівська Андріївка (пошкоджені приватні домоволодіння та господарські споруди), Шийківка (пошкоджені 4 приватні будинки, господарські споруди та автомобіль) і Дружелюбівка (пошкоджені 8 приватних будинків).

Теги: #харків #авіаудари #синєгубов

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