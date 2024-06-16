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18:52 16.06.2024

Представники країн БРІКС можуть долучитися до роботи над пунктами Формули миру, винесеними на Саміт миру, - Амерд

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Представники країн БРІКС можуть долучитися до роботи над пунктами Формули миру, винесеними на Саміт миру, - Амерд

Представники країн БРІКС можуть долучитися до роботи і зустрічей на рівні радників і міністрів держав-учасниць Саміту щодо пунктів української Формули миру, винесених на мирний саміт, заявила президент Швейцарії Віола Амерд.

"Канада на рівні міністрів візьме одну з цих тем (пунктів Формули миру, винесених на Саміт миру - ІФ-У) і проведе конференцію щодо неї. Це тема гуманітарного аспекту: повернення (незаконно вивезених РФ - ІФ-У) дітей, обміну полонених. І Канада проведе у себе захід на цьому рівні", - заявила Амерд на пресконференції за підсумками першого Саміту миру у швейцарському Бюргенштоку.

Також, за її словами, "є й інші теми (пункти Формули миру - ІФ-У), які обговорюватимуться на рівні рад з національної безпеки. Але тут поки що жодних обіцянок не дано і рішень не ухвалено".

Крім того, як зазначила Бюргеншток, "різні країни вже заявили, що вони приєднаються, включно з представниками країн БРІКС".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники Саміту миру домовилися продовжити спільну роботу над пунктами Формули миру, що стосуються ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки, на технічному рівні, зокрема, на рівні радників і міністрів держав-учасниць Саміту під керівництвом або спів-лідерством керівництвом країн.

Теги: #брікс

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