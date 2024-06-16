Зеленський обговорив із прем'єром Данії постачання F-16 та євроінтеграцію України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч на полях Саміту миру у Швейцарії з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен та обговорив з нею передання Україні літаків F-16, а також проведення переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

"Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю.

"У нас була можливість обговорити підготовку до передання данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом. Окремо говорили про затвердження переговорної рамки та початок переговорів щодо вступу України до ЄС уже в червні", - додав глава Української держави.