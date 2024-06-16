Події

07:11 16.06.2024

Окупанти за день 12 разів обстріляли сім громад Сумської області

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Окупанти за день 12 разів обстріляли сім громад Сумської області

Окупанти за минулий день 12 разів обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області, повідомила ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

По Миропільській з території Росії завдано удару FPV-дронами (3 вибухи).

У Білопільській ворожим БПЛА здійснено скидання боєприпасів типу ВОГ (4 вибухи). Також відбулася атака FPV дроном (1 вибух).

На територію Есманьської росіяни скинули 6 мін, а по Середино-Будській ворог гатив із мінометів (4 вибухи).

На Краснопільську з території РФ ворожий БПЛА скинув боєприпаси типу ВОГ (2 вибухи) та артобстріл (1 вибух).

У Великописарівській зафіксовано обстріл із міномета (2 вибухи), а по Юнацькій завдано ворожі удари 2 FPV дронами (2 вибухи).

 

 

 

Теги: #обстріл #сумська_область

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