Окупанти за день 12 разів обстріляли сім громад Сумської області
Окупанти за минулий день 12 разів обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області, повідомила ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.
По Миропільській з території Росії завдано удару FPV-дронами (3 вибухи).
У Білопільській ворожим БПЛА здійснено скидання боєприпасів типу ВОГ (4 вибухи). Також відбулася атака FPV дроном (1 вибух).
На територію Есманьської росіяни скинули 6 мін, а по Середино-Будській ворог гатив із мінометів (4 вибухи).
На Краснопільську з території РФ ворожий БПЛА скинув боєприпаси типу ВОГ (2 вибухи) та артобстріл (1 вибух).
У Великописарівській зафіксовано обстріл із міномета (2 вибухи), а по Юнацькій завдано ворожі удари 2 FPV дронами (2 вибухи).