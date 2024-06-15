Напад на Україну був незаконним, але одностороннє використання російських активів також незаконне - президент Кенії

Президент Кенії Вільям Руто наголошує на незаконності та неприйнятності нападу РФ на Україну, але водночас вважає незаконним одностороннє використання російських активів.

"Напад на Україну був незаконним і неприйнятним. Одностороннє використання російських активів також є незаконним", - сказав він на першому пленарному засіданні в межах глобального Саміту миру в Швейцарії.

За його словами, агресія Росії проти України порушує основоположні принципи міжнародного права, які поважають суверенну рівність націй і територіальну цілісність держав.

"Мирний саміт є історичним кроком у правильному напрямі. Вперше ми зібралися, щоб поговорити про мир в Україні, а не про війну в Україні", - сказав Руто.