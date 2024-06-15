Шольц: Занепокоєння безпекою у світі не виправдовує вторгнення, давайте шукати "дорожню карту"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначає, що РФ має бути залучена до мирного процесу, але вона продовжує війну, відмовляючись від колективного заклику до миру.

"Це правда, що миру в Україні не можна досягти без залучення Росії. Але давайте не забувати, що поки ми говоримо, Росія продовжує вести свою жорстоку війну", - сказав Шольц на першому пленарному засіданні в межах глобального Саміту миру.

За його словами, РФ могла б завершити війну в будь-який момент, якби припинила атаки і вивела свої війська.

"Росія відмовилася від нашого колективного заклику до миру на основі Статуту ООН і міжнародного права", - наголосив він.

"Незважаючи на занепокоєння щодо безпеки, це не може виправдати вторгнення в мирну сусідню країну", - заявив Шольц. Він наголосив, що саме Україна "є жертвою незаконної агресії, яка презентувала свою Формулу миру".

"Ми всі маємо разом шукати рами та "дорожні карти"... я порівнюю цей процес із невеликою рослиною, яка потребує води та догляду. Давайте разом переконаємося в тому, що ця квітка може вирости. Давайте інтенсифікуємо наші зусилля", - підсумував канцлер.