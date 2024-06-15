Події

09:46 15.06.2024

На Одещині внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще одна постраждала - поліція

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У місті Ананьєві у Подільському районі Одеської області близько опівночі сталася ДТП за участю легкового автомобіля, повідомляє пресслужба поліція Одеської області.

"Попередньо встановлено, що 25-річний водій автомобіля BMW, рухаючись по вулиці Незалежності, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і допустив зіткнення з придорожньою електроопорою. Унаслідок автопригоди двоє пасажирів, 21-річний чоловік та його 19-річна дружина, отримали несумісні з життям травми і загинули. Водія каретою швидкої допомоги доправили до лікарні, де йому діагностували відкритий перелом коліна та забійну рану голови", - зазначається в повідомленні.

Перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він п'яний.

Наразі слідчі вирішують питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Транспортний засіб евакуйовано на арештмайданчик.

Повні обставини встановлюють.

Теги: #одеська_область #дтп

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