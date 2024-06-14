Обстріли РФ залишили без світла шахту з 52 працівниками на Донеччині - Міненерго

На Донеччині через обстріли з боку військових РФ, що призвели до знеструмлення повітряних ліній обленерго, без напруги залишалися побутові споживачі та шахта - з неї на поверхню вивели 52 працівників, повідомило Міністерство енергетики.

Крім того, як зазначено в його оновленні в телеграм-каналі в п'ятницю вранці, у цій самій області під ворожий обстріл потрапила ремонтна бригада обленерго. За інформацією Міненерго, люди й техніка не постраждали - вони вчасно покинули небезпечне місце.

Водночас наслідки обстрілів зафіксовано й в інших областях України. Зокрема, на Дніпропетровщині знеструмилась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі - там через російський удар відключалася повітряна лінія обленерго. Усіх споживачів уже заживлено.

Повітряну лінію обленерго відключали і в західному регіоні під час повітряної тривоги - унаслідок цього тимчасово було знеструмлене промислове підприємство (були збої в технологічних процесах) і побутові споживачі.

У Запорізькій області під час повітряної тривоги вночі відключалася високовольтна повітряна лінія.

Міненерго також зазначає, що енергетики заживили майже всіх абонентів, які були знеструмлені через негоду, що спостерігалася кілька останніх днів. Зокрема, на вечір середи, 12 червня, повідомлялося про 360 знеструмлених унаслідок негоди населених пунктів. За даними Міненерго, залишаються без напруги три населені пункти в Сумській області (428 точок обліку).

Через ворожі обстріли відключено від газопостачання 83 абонентів у Харківській і 15 абонентів у Донецькій областях.