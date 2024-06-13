Укріплення ліній оборони, ефективне використання зброї та мобілізація в Україні матимуть доволі "суттєвий вплив" на полі бою - глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ вважає, що дії України з укріплення оборонних ліній, ефективне використання наданого партнерами озброєння, мобілізація людей і навчання сумарно матимуть "досить суттєвий вплив" на полі бою.

"Українці багато зробили для укріплення своїх оборонних позицій і ефективно використовують зброю, яку їм надають, і боєприпаси. І ще більше цього продовжуватиме надходити. І тому, на мою думку, із часом вони стануть сильнішими. Вони також роблять усе можливе, щоб мобілізувати більше людей і навчити більше людей. Отже, я гадаю, що поєднання цих речей матиме доволі суттєвий вплив на полі битви, але потрібен певний час", - сказав Остін на пресконференції за результатами 23 засідання у форматі "Рамштайн".

Він також наголосив, що кошти на допомогу Україні є, і підтримка продовжить надходити "вельми значущим чином".

Остін також зазначив, що в Харківській області спостерігається сповільнення просування росіян і стабілізація цієї ділянки фронту. Однак декілька тижнів тому були побоювання, що ми побачимо значний прорив з боку росіян, визнав глава Пентагону.