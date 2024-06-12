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17:32 12.06.2024

Рішення не запрошувати Росію на Глобальний саміт миру до Швейцарії історично закономірне - Стефанчук

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Рішення не запрошувати Росію на Глобальний саміт миру до Швейцарії історично закономірне - Стефанчук

Рішення не запрошувати Росію на Глобальний саміт миру до Швейцарії історично закономірне й усвідомлене, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Насправді це питання є для нас і історичним, і усвідомленим. Україна намагалася багато разів у своїй історії розмовляти з Росією і про щось домовлятися. Це було 1918 року, 1936 року, 1944 року, 1994 року. Я хочу нагадати, що в ці роки, після цих домовленостей, ми втратили українську державність, ми отримали Голодомор, ми отримали видворення кримських татар із Кримського півострова, ми отримали Будапештський меморандум, втратили третій (у світі - ІФ-У) потенціал ядерний і отримали агресію з боку Російської Федерації", - сказав Стефанчук на спільній пресконференції з президентом Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Еріком Нуссбаумером у середу в Берні.

За його словами, сьогодні ці переговори мають відбуватися в іншому форматі.

"Ми хочемо, щоб країни, які зберуться на цей Саміт, чітко показали, хто є жертвою, а хто - агресором. Агресор має чітко прийняти ті умови, про які йому будуть говорити країни, які стоять поруч із жертвами", - наголосив Стефанчук.

Теги: #саміт_миру

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