Сили оборони ліквідували 24 із 24 БПЛА та 5 ракет

Сили оборони ліквідували 24 з 24 БПЛА, 4 крилатих і 1 аеробалістичну ракету, якими російські війська атакували Україну в ніч на середу, повідомляють Повітряні сили.

"Унаслідок протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей: 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 4 крилаті ракети Х-101/Х-555; 24 ударні БПЛА типу "Shahed-131/136", - ідеться в повідомленні.

Загалом було застосовано 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, 1 балістичну ракету "Іскандер-М" (з території Криму); 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (з повітряного простору Тамбовської обл. - РФ); і 24 ударні БПЛА "Shahed-131/13" (район пусків - Єйськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ).

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ і радіоелектронної боротьби Повітряних Сил, зазначили в командуванні.

Протиповітряна оборона працювала в Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.